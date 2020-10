Real Madrid: Zidane se queda sin explicaciones tras derrota ante el Cádiz

La derrota del Real Madrid por 1-0 contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu dejó a Zinedine Zidane sin mucho más que el tener que aceptar el resultado que su equipo no pudo trabajar.

Un gol solitario de Anthony Lozano al minuto 15 de juego fue suficiente para que el equipo recién ascendido consiguiera una poco esperada victoria y condenara al equipo Merengue a su primera derrota en la actual temporada de LaLiga.

El Real Madrid presentó pocos argumentos en la ofensiva, con el defensa estrella Sergio Ramos poniendo a sudar al banquillo de Zidane al sufrir una lesión en la rodilla en la segunda mitad del encuentro.

"Tenemos que aceptar la derrota y eso es todo '', dijo el entrenador del Real Madrid en una rueda de prensa online. "No podemos estar contentos con nosotros mismos y no lo estamos, pero estas cosas pueden pasar en el fútbol."

El ex jugador francés dejó en claro que este no tendría que ser su peor partido como entrenador.

“Si no empiezas bien, las cosas pueden convertirse en una lucha cuesta arriba y eso es lo que sucedió esta noche, pero no es excusa."

“Hemos perdido un juego, nada más que eso. Ahora tenemos que concentrarnos en nuestro próximo juego y tratar de darle la vuelta", dijo el entrenador.

Preocupa al Madrid lesión de Ramos

Si bien las múltiples sustituciones del técnico francés en el medio tiempo fueron claramente tácticas, la retirada de Ramos pareció imponerse ya que se lo vio luchando con un golpe mientras aún estaba en el campo antes de aparecer en la banca con una correa de hielo.

Ramos podría perderse el partido de arranque de la Champions ante el Shakhtar, el 21 de octubre.

Los detalles de la lesión o el tiempo muerto no están claros, pero Zidane admitió que espera que no sea grave. "Esperemos que no sea nada importante", dijo.

“Es un golpe y haremos lo que tenemos que hacer mañana para ver exactamente cuál es el problema. Esperemos que sea uno menor”.

Con su victoria ante el Real Madrid, Cádiz se coló hasta la tercera posición de la tabla general de LaLiga, igualando en puntos al Granada, Getafe y al propio equipo madrileño, que figura en el primer puesto.