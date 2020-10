Real Madrid: ¿Zidane podría ser despedido si pierde El Clásico?

El Real Madrid de Zinedine Zidane consiguió lo que pocos equipos pueden: tres trofeos consecutivos de la Champions League, y aunque un logro como ese no puede pasar desapercibido, hoy día algunos aficionados ya piden la renuncia del técnico francés.

Las dos derrotas consecutivas en casa contra Cádiz y Shakhtar tendrán un peso inimaginable sobre los hombros de Zidane de cara a la primera edición del Clásico español contra el Barcelona.

Esta temporada, el Real Madrid está mostrando serios problemas. Tácticamente, no han progresado desde la temporada pasada, y Vinicius Junior parece ser el único delantero joven que prospera con Zidane.

Zidane dice que tiene confianza de que puede revertir la situación del equipo.

Rodrygo Goes y Luka Jovic están teniendo oportunidades, pero no están haciendo mucho. Y Zidane a menudo parece no estar dispuesto a ajustar su sistema para el delantero de 60 millones de euros que supuestamente le pidió al club que fichara.

¿Real Madrid despedirá a Zidane si pierde el Clásico?

Según un informe de Edu Pidal de Onda Cero, Zinedine Zidane no corre ningún riesgo de ser despedido por el Real Madrid. Aunque los blancos pierdan ante el Barcelona en el Clásico del sábado en el Camp Nou, Zidane no será despedido.

Es una noticia tranquilizadora, incluso si no es sorprendente. El Real Madrid tendría que caer en la incompetencia si tomara una decisión tan precipitada, porque no hay nadie mejor para este equipo que Zidane.

Si los rumores de que el equipo busca fichar a jugadores como Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga el próximo verano, podría ser imprescindible la presencia del entrenador francés liderando el proyecto y guiando a los jugadores jóvenes.

Lo que verdaderamente debería preocupar a los aficionados es la posibilidad de que Zidane renuncie a su cargo si considera que la situación en La Liga y en Champions ya no tiene forma de recuperarse.

El Real Madrid podría sin duda entrar en una nueva crisis si los jugadores no dan un partido digno ante el Barcelona. La mejor forma en que Zidane y la plantilla respondan por las derrotas anteriores es jugando bien en el Camp Nou, y si lo hacen todo debería estar bien.