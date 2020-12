Real Madrid: Zidane dice que Benzema es el mejor delantero francés de la historia

Zinedine Zidane nombró a Karim Benzema como el mejor atacante francés de la historia después de que ayudó al Real Madrid a vencer al Athletic en LaLiga este martes. Benzema anotó un doblete en los últimos minutos dejando el marcador 3-1 a favor de los merengues.

Gracias a los goles del francés el Madrid pudo alcanzar en puntos a la Real Sociedad y al Atlético, quienes se encuentran en la cima de la tabla. Como te informamos en La Verdad Noticias, Karim también elevó su cuenta a 10 goles en todas las competiciones esta temporada.

Tras el partido de este martes le preguntaron a Zidane si Benzema era el mejor delantero francés de la historia y respondió: "Para mí sí, además de lo que hace, de lo que demuestra, lleva mucho tiempo en el Real Madrid.

"Más de 500 partidos, todos los goles, su récord. Lo que ha hecho habla por sí solo. Para mí es el mejor, está muy claro". Benzema se ha convertido en una leyenda del Real Madrid, pero no juega para la selección de Francia desde 2015 después de un incidente que involucró a Mathieu Valbuena.

Benzema, un histórico del Real Madrid

Aún así, el jugador de 32 años marcó 27 goles en 81 partidos con Les Bleus, además de anotar más de 250 goles durante su etapa en el Real Madrid. “Es un jugador más completo de lo que solía ser. No es un 9 puro, no solo piensa en marcar goles y eso me encanta de él”, añadió Zidane.

Luego Zidane siguió elogiando a Benzema: “Le encanta combinarse con sus compañeros y crear ocasiones para ellos pero también sabe marcar goles y lo hace cuando el equipo más lo necesita como lo hizo hoy. De eso se trata Karim".