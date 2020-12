Real Madrid: Zidane confiesa que no le da oportunidad a Isco para jugar

Previo al encuentro con el Athletic Bilbao, el director técnico del Real Madrid ofreció una rueda de prensa virtual para analizar la visita de mañana del Athletic en el Alfredo di Stéfano y el cruce que ya se conoce de los octavos de la Champions ante el Atalanta, pero en un momento se tocó el tema de la situación de Isco, su escasa participación y su desde del jugador por abandonar al Real Madrid.

El Real Madrid recibirá el martes a las 22:00 la visita del Athletic en el Estadio Alfredo Di Stefano durante su decimonoveno partido en LaLiga, por lo que de acuerdo a Zinedine Zidane, “Los Merengues” afrontan con optimismo el partido de la decimonovena jornada para encauzar una racha ganadora después de vencer en los dos últimos partidos de la competición contra el Atlético de Madrid como local (2-0) y contra el Sevilla fuera de casa (0-1).

En la entrevista virtual, el director técnico, Zinedine Zidane, habló sobre la situación de Isco al mencionar: "Isco va a ser un jugador importante, es verdad que no está jugando mucho”. Como se recordará en La Verdad Noticias, dio a conocer sobre la posibilidad de que Isco abandonara al equipo blanco.

Aunque Isco ha expresado el deseo de salir del Real Madrid hasta el momento no hay oferta de fichaje.

Pero en cuanto a su desempeño, Zidane, no dudó en decir: “No le estoy dando la oportunidad de demostrar el jugador que es. Lo siento por mis jugadores y nunca voy a olvidar lo que he vivido con estos jugadores. Tiene que trabajar fuerte para tener otra oportunidad, pero de lo que se habla no puedo decir nada porque no lo controlamos".

Real Madrid: Zinedine Zidane orgulloso de los jugadores

Así mismo, el técnico del Real Madrid aseguró que pese a los malos momentos que el equipo blanco ha tenido que pasar, se encuentra orgulloso de sus jugadores “porque al final eso puede funcionar siempre juntos y estamos trabajando con los jugadores muy bien y todos los que estamos aquí ayudamos a los jugadores. Solo así puede funcionar".

En cuanto a lo cambios, Zidane señaló que está conciente que no ha hecho muchos cambios, pero aseguró que esto se debe a que “es algo puntual y no hay que cambiar por cambiar. Yo veo bien tener cinco cambios con todos los partidos que hay". Por lo que dijo que no cambiará nada.

“Sabemos que tenemos que ser los mejores siempre, pero hay un rival y a veces es complicado poner al rival en dificultad todo el tiempo. Pero somos buenos y podemos demostrar regularidad. Para nosotros no ha cambiado nada", Zinedine Zidane.

Por último, al ser cuestionado sobre si la Champios es más fácil que LaLiga el entrenador de origen francés declaró que "Cada momento es importante y lo que preparas luego se refleja en lo que haces" agregando “Los partidos son complicados y no hay tiempo de descansar sino de seguir en esa línea".

