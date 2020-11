Real Madrid: Últimas declaraciones, nuevos fichajes y siguiente partido

Neymar Junior y Paulo Dybala son sobres que suenan para el Real Madrid.El Real Madrid logró vencer 2 - 0 al Inter de Milán por lo que ahora se encuentra preparándose para el que será su nuevo enfrentamiento, ahora con Alavés el cual se dará el sábado (21.00 horas) en el partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Santander 2020-21.

Los chicos de Zinadine Zidane llegan con la moral alta y recuperando efectivos tras la victoria ante el Inter en Champions, mientras que los de Machín, con tres empates seguidos, quieren seguir tomando impulso para alejarse de la zona peligrosa.

Real Madrid y sus posibles nuevos miembros

Neymar Júnior, es uno de los grandes cracks del Paris Saint-Germain (PSG), ha puesto la diana sobre una tercera vía de salida del 10 de Les Bleus y que muy posiblemente se dirija rumbo al Real Madrid.

Otro nombre que también suena muy fuerte es el de Paulo Dybala, y aunque su futuro no es muy claro, su contrato con la Juventus finaliza el 30 de junio de 2022, y ahora se dice que ambas partes han iniciado las negociaciones necesarias para llevar a cabo una ampliación en las próximas semanas.

Pero, las últimas informaciones que llegan desde Italia señalan un enquistamiento en las negociaciones por lo que de acuerdo a los medios locales, La Verdad Noticias, pudo saber que han comenzado a vincular a Dybala con algunos de los grandes de Europa, resonando con fuerza Los Blancos.

Mientras tanto, el defensa de Los Merengues, Sergio Ramos, ha sido nominado para el mejor jugador del año de los premios The Best que organiza la FIFA, ha rogado desde su cuenta de Twitter votos para adjudicarse el título.

"You know who to vote.. (ya sabéis a quién votar)", publicó en sus redes sociales el defensa andaluz, que añadió un emoticono con un guiño de ojo.

You know who to vote... �� https://t.co/iWLKTIOIk2 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 25, 2020

Y es que no podemos negar que Ramos, es uno de los mejores defensas de los últimos tiempos al ganar la Supercopa de España y LaLiga Santander con el Real Madrid se convirtió en el zaguero más goleador de todos los tiempos de la competición doméstica, desafortunadamente ahora se recupera de una lesión que sufrió en Sevilla en el partido ante Alemania.

