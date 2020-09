Real Madrid: Todo lo que tienes que saber del famoso equipo español de fútbol

Un nuevo deporte de Inglaterra llamado fútbol comenzó a apoderarse del país. Su rápida aceptación significó que a finales del siglo XIX y principios del XX se crearan las primeras organizaciones para su práctica.

Uno de ellos fue el Fútbol Club Madrid, antecesor del Real Madrid. Julián Palacios fue su primera figura decorativa, pero fue Juan Padrós quien constituyó formalmente la institución en 1902. El interés creció a tal ritmo que Madrid propuso un torneo en homenaje al rey Alfonso XIII. La iniciativa se convirtió en la Copa de España.

La figura de Julián Palacios estuvo siempre presente en los primeros años del club. Fue él quien, en 1900, convocó una junta general para decidir qué jugadores formarían el primer equipo del Madrid. Los hermanos Padrós tomaron las riendas poco después.

El fútbol estaba comenzando a generar mucha atención y el número de miembros crecía a pasos agigantados. Su constitución como empresa entró en el 6º del mes de marzo de 1902, con una junta directiva presidida por Juan Padrós.

Aquellos directores visionarios hicieron una propuesta al alcalde de Madrid, Alberto Aguilera; la constitución del primer torneo de fútbol. El primer concurso se estableció en honor al rey Alfonso XIII. Cinco empresas se inscribieron para el torneo, que se realizó en el Hipódromo.

Fue el comienzo de la Copa de España y de lo que se convertiría en la seña de identidad del Madrid, la victoria. Los blancos consiguieron cuatro títulos en las seis primeras ediciones.

El Real Madrid antes era llamado Fútbol Club Madrid.

Real Madrid y su famosa carrera

El Real Madrid CF probablemente ha logrado todo lo que pudo un club de fútbol. Con un récord de 33 títulos de La Liga, 19 Copas del Rey, 13 Copas de Europa-Ligas de Campeones y 2 Copas de la UEFA. El equipo es insuperable en una competición por el mejor club de fútbol de todos los tiempos.

Si bien el club disfruta de feroces rivalidades con el Barcelona (El Clásico) y el Atlético de Madrid (El Derbi Madrileño), el Real ha sido el club más apoyado en el país durante la mayor parte de su historia. Muchos de los mejores jugadores del mundo han jugado con las camisetas blancas de clubes, entre ellos leyendas como Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás.

Aunque el club fue fundado en 1902, originalmente se llamaba Madrid Football Club; no fue hasta 1920 que el rey Alfonso XIII les otorgó el título de "real" o "real" en inglés. Estos primeros años fueron razonablemente exitosos para la Real, como lo demuestran sus cuatro victorias consecutivas en la Copa del Rey de 1905 a 1908. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la Real podía presumir de dos títulos de La Liga y siete de la Copa del Rey.

La posguerra vio al Santiago Bernabéu y este asumir la presidencia del club, después de haber desempeñado diversas funciones en el club desde que ingresó en las categorías inferiores en 1909. Ante la difícil tarea de reconstruir el club, el Bernabéu pasó a construir una marca. nuevo estadio, luego rebautizado como estadio Santiago Bernabéu, y fichar a varios jugadores internacionales de alto perfil para competir en el escenario europeo.

Con un auténtico equipo de ensueño centrado en los talentos de Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Francisco Gento, el Real llegó a cuatro Ligas y una Copa del Rey a finales de los 60. Más impresionante aún, se adjudicaron las primeras cinco Copas de Europa jamás organizadas, destruyendo cómodamente cualquier oposición en su camino desde 1956 hasta 1960.

Las dos décadas que siguieron fueron igualmente gloriosas para el creciente ejército de seguidores del club. Además de limpiar las competiciones nacionales al reclamar 14 Ligas y 5 Copas del Rey sin precedentes, el año de 1966 vio al Real agregar otra Copa de Europa a su rica colección al derrotar al Partizan de Belgrado por 2-1 en la final.

Sin embargo, la década se cerró con una nota amarga, con el fallecimiento del Santiago Bernabéu Yeste en 1978.

Santiago Bernabéu de Yeste, el presidente más longevo e influyente de la historia del Real Madrid.

Conexiones del Real Madrid y el General Franco

En un artículo sobre la historia del Real Madrid sería un error no mencionar al general Franco, el dictador de España cuyo liderazgo duró más de cinco décadas y su equipo favorito fue el Real Madrid, que sirvió al equipo con algunos favores injustos a lo largo de los años.

Muchas de estas afirmaciones son temas delicados y, a menudo, sin pruebas claras. Una historia tan controvertida e incierta es la del fichaje de Alfredo Di Stéfano que según algunos iba camino de Barcelona cuando Castro se involucró y cambió las cosas. Otra historia, que tampoco está confirmada, cuenta cómo el Barcelona fue amenazado por el régimen y cuando perdió ante el Real Madrid por 1-11.

Una nueva generación en el Real Madrid

A principios de los 80, el club se salió un poco del mapa, pero pronto regresó con la talentosa generación de "La Quinta del Buitre" compuesta por cinco jóvenes graduados de la academia y liderada por el gran Emilio Butragueño.

Después de un período inicial de lucha, la Real terminó la década con cinco títulos de Liga consecutivos y dos trofeos de Copa del Rey. Fue durante este tiempo que el Real ganó sus dos únicas Copas de la UEFA, en 1985 y 1986.

Comparativamente hablando, los años 90 fueron principalmente una decepción para los seguidores del club, especialmente durante un comienzo lento de la década. Pero la aparición del talentoso delantero Raúl hizo que el Real mejorara y se hiciera con dos títulos de La Liga y un trofeo de la Copa del Rey antes de fin de siglo.

Raúl González Blanco fue la esperanza para el Real Madrid tras de difíciles momentos.

La guinda del pastel vino en 1998, Juventus 1-0 en la final. Repitieron como campeones en 2000 en un duelo totalmente español contra el Valencia, despachándolos con una cómoda victoria por 3-0.

Poco después, el club pasó a manos del ex político Florentino Pérez, quien de inmediato se dedicó a armar el equipo de fútbol más famoso del mundo. Después de fichar por lo menos a una superestrella mundial cada verano, comenzando con Luis Fígo en 2000, Pérez reunió con éxito un equipo repleto de estrellas que rápidamente se ganaría el nombre de "Los Galácticos".

Galácticos, las estrellas del Real Madrid

El presidente del Real Madrid en la década del 2000, Florentino Pérez, fue el responsable de algunos de los traspasos más importantes que hubo en el fútbol internacional. Su idea de formar el mejor equipo posible era comprar grandes nombres y no pensar tanto en equilibrar el equipo.

Luego Florentino Pérez fue el presidente, el club reunió a un equipo de superestrellas, conocido como los Galácticos. La era galáctica del Real Madrid incluyó a jugadores como Zinedine Zidane, Luís Figo, David Beckham, Christiano Ronaldo y Roberto Carlos.

Cuatro veces es el récord mundial en materia de transferencias batidas entre 2000 y 2012; en 2000 es Luís Figo en posesión del Barcelona por 62 millones de euros; en 2001, Zinedine Zidane, procedente de la Juventus, por 77,5 millones de euros; en 2009, Cristiano Ronaldo es contratado por el Manchester United por 94 millones de euros; en 2009 es Gareth Bale, procedente del Tottenham por 100 millones de euros.

En retrospectiva, las ambiciones de Pérez no funcionaron realmente. Aunque el proyecto no podía considerarse sólido, era espectacular y muchos aficionados al fútbol probablemente disfrutaban del espectáculo. Y no fue todo sin resultados, el Real Madrid se llevó un título de la Liga de Campeones en 2003 y también un título de la Liga española el mismo año.

Después de tres años relativamente tranquilos con Ramón Calderón, durante los cuales el Real todavía logró hacerse con dos Ligas, Pérez regresó a la presidencia en 2009.

Como resultado, la política galáctica continuó con la contratación de Kaká, Christiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale y el entrenador José Mourinho; aún así, resultaba difícil conseguir cubiertos adicionales. Pero después de lograr ganar la Liga 2012 y la Copa del Rey 2011 y 2014, el Real finalmente ganó su décima Liga de Campeones en 2014 con una dramática victoria en la prórroga sobre el Atlético de Madrid.

En los primeros años de esta nueva década, el Real Madrid de José Mourinho sumó tres trofeos al gabinete. El más destacado fue el título de Liga 2011-12, que ganó con un récord de 100 puntos, la puntuación más alta alcanzada en la historia del campeonato en esa etapa, y 121 goles. También vencieron al Barcelona para hacerse con una Copa del Rey y una Supercopa de España.

En junio de 2013, Carlo Ancelotti llegó al Real Madrid. El italiano consiguió cuatro títulos con los blancos, el primero en forma de la decimonovena Copa del Rey del Real Madrid, tras vencer 1-2 al Barcelona en la final. El 24 de mayo de 2014, el Madrid volvió a alzar la Copa de Europa, conquistando La Décima con una victoria por 4-1 sobre el Atlético en Lisboa.

Ramos, Bale, Marcelo y Cristiano, el triunfo del Real

Dos triunfos más llegaron en la segunda temporada de Ancelotti: la Supercopa de Europa, contra el Sevilla, y el primer Mundial de Clubes del Real Madrid, contra San Lorenzo. Esto significó que el Real Madrid coronó un año histórico en su historia en 2014, convirtiéndolo en el año en el que el club ganó más trofeos.

En junio de 2015, Rafa Benítez regresó al club donde se cortó los dientes, para hacerse cargo de los blancos. Luego, en enero de 2016, Zidane dio el paso a entrenador del primer equipo, siguiendo su mítica carrera como jugador. Su primera temporada terminó con el equipo levantando el trofeo de La Undécima, ante el Atlético de Milán.

La segunda temporada del táctico francés a cargo entregó un puñado de cubiertos. El Real Madrid aseguró la Duodécima, convirtiéndose en el primer equipo en defender con éxito su corona continental en la era de la Champions League.

Junto a este éxito en la competición de clubes de élite de Europa, el equipo también se alzó con la corona de LaLiga 2016-2017, la tercera Supercopa de la UEFA y un segundo Mundial de Clubes del club, tras superar al Manchester United, así como una décima Supercopa de España.

En diciembre de 2017, los blancos se hicieron con otra corona del Mundial de Clubes y con esta quinta plata el equipo batió un nuevo récord en la cantidad de títulos reclamados en un año calendario.

Cristiano Ronaldo será recordado para siempre como uno de los grandes iconos de la historia Del Real Madrid.

El año 2018 también forma parte del legado madridista gracias a la Decimotercera del club, asegurada ante el Liverpool tras la victoria en la máxima competición en Kiev, mientras que ese año también cedió la séptima corona mundial de clubes del club, conquistada en Emiratos Árabes Unidos ante el Al Ain.

Mientras tanto, 2020 se puso en marcha con una XI Supercopa de España, que llegó tras la victoria sobre el Atlético de Madrid en Jeddah, Arabia Saudí. En julio, los hombres de Zinedine Zidane conquistaron la 34ª corona liguera del club.

Deudas del equipo español

Como resultado de las grandes tasas de transferencia y los salarios de los jugadores estrella, el Real Madrid es conocido por sus enormes deudas. Según el profesor español José María Gay de Liébana la deuda al final de la temporada 2009-2010 era de 659,9 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid ha ayudado económicamente al equipo, por ejemplo en 2001 comprando el campo de entrenamiento del club por 480 millones de euros.

