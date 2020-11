Real Madrid: Sergio Ramos ya está causando sensación en el vestuario del PSG

Hasta ahora hemos oído hablar de un puñado de equipos interesados en el central del Real Madrid, Sergio Ramos. El PSG y la Juventus son los dos destinos principales que se rumorea para el capitán del Madrid, pero Liverpool, Arsenal y Tottenham también han mostrado su interés.

Ramos en el PSG o en la Juve ya es bastante difícil de imaginar, pero es aún más ridículo pensar en su fichaje por cualquiera de esos clubes de la Premier League, especialmente los mencionados en Londres. No tienen nada que ofrecer a Ramos.

El PSG intentará fichar a Sergio Ramos

La expectativa es que Ramos alargue su contrato dos años más con el Real Madrid, y se retire como madridista. Es una de las leyendas más grandes del club, ganó Champions tras Champions y ha marcado 100 goles para el prestigioso club.

Sin embargo, su estatus en el Madrid y la posibilidad de volver a firmar no han disuadido al PSG, cuyos bolsillos y ambiciones profundos significan que no deben ser desatendidos. Y no es ningún secreto que tienen un vacío de liderazgo serio, especialmente después de perder a Thiago Silva.

Juan Bernat habló maravillas de Sergio Ramos

Según el Depor, el lateral izquierdo estrella del PSG e internacional español Juan Bernat se llenó de elogios hacia Sergio Ramos, incluso insinuando que ha habido conversaciones internas sobre Ramos y lo que podría aportar. Bernat calificó a Ramos de "líder" y "gran jugador".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la admiración que Bernat, y aparentemente otros jugadores del PSG, siente por Ramos es evidente, pero probablemente cuente muy poco. Por mucho que le guste al PSG Ramos, el Real Madrid lo adora diez veces más.