Real Madrid: Sergio Ramos rompe el silencio sobre la renovación de su contrato

Sergio Ramos, ha roto el silencio sobre la renovación de su contrato según Marca. El andaluz habló en el estreno de su nueva docuserie, La Leyenda de Sergio Ramos, y respondió a los rumores que han dominado la actualidad del Real Madrid.

“Ojalá pudiera decir algo, pero todo sigue igual”, dijo Ramos. “Solo estoy pensando en volver y terminar la temporada de la mejor manera posible. No hay noticias sobre mi renovación, por mucho que me gustaría. Estoy tranquilo, solo quiero jugar y saborear otro título”.

“No puedes complacer a todo el mundo, pero hay algo que no puedes borrar, todo lo que has ganado. Lo único que me importa es que la gente sepa que soy un tipo de verdad, que di mi alma por el escudo del Madrid”, agregó.

Ramos llegó al Real Madrid procedente del Sevilla en 2005 y ha hecho casi medio millar de partidos con Los Blancos. Se espera que el futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid se aclare en los próximos días.

Sergio Ramos y su increíble paso por el Real Madrid

Con el Real Madrid ha logrado conseguir un palmarés increíble: cinco títulos de LaLiga, cuatro títulos de la Champions League, dos Campeonatos de Europa y la Copa del Mundo de 2010. Cabe señalar que el central cumplirá 35 a finales de este mes.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el Madrid ocupa el tercer lugar en LaLiga, con una racha de cinco partidos invicto, pero habiendo empatado sus dos últimos juegos. Están dos puntos por detrás del Barcelona y ocho por detrás del líder de LaLiga, el Atlético de Madrid.

