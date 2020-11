Real Madrid: Sergio Ramos podría seguir en el equipo si acepta bajar su sueldo

Sergio Ramos puede continuar un par de años más con el Real Madrid de LaLiga de España si es que se baja el sueldo. Esas son las condiciones del equipo Merengue para conservar a su flamante capitán.

Según información obtenida por La Verdad Noticias, quedan poco más de 50 días para que se acabe el acuerdo contractual entre el Real Madrid y Sergio Ramos, por lo que alargar el contrato debe hacerse antes pero el club Merengue tiene una exigencia, que se baje el sueldo.

De acuerdo a lo que se comentó en ‘El Larguero’ de la Cadena Ser de España, el equipo blanco está dispuesto a firmar por dos temporadas más a Ramos, pero no le dará más dinero. Si el jugador acepta, seguirán, si no, la decisión que tome será respetada por el club.

Explicando lo que significa es que por un lado el Real Madrid no renueva más que por un año a la vez a jugadores mayores de 30 años, salvo sus honrosas excepciones, como Cristiano Ronaldo y su increíble forma física a los 31 años cuando renovó por otras tres temporadas.

Sergio Ramos quiere hacer historia con el Real Madrid

El caso de Ramos es parecido y por ello están dispuestos a ese acuerdo bianual. Si el 1 de enero no acuerdan, Ramos puede tomar la oferta de cualquier club y no lo verían mal, salvo que no les dejaría dinero porque se iría gratis.

Sergio Ramos está informado y parece que no lo carcome la ansiedad, aunque de vez en cuando comenta su deseo de salir del Real Madrid, es bien sabido que quiere hacer historia y más allá de sus 659 partidos vestido de blanco, quiere alcanzar el récord de Raúl González Blanco, quien jugó 741.