Real Madrid: Se filtra el por qué Isco no tiene ofertas de fichajes

Isco Alarcón no jugó ni un solo minuto en el derbi y es que está atravesando sus peores momentos en el Real Madrid y, de momento, no parece que vaya a cambiar su situación, incluso el técnico Zinedine Zidane le ve muy lejos de su mejor nivel, por lo que no está para jugar en las 'finales'.

Aproximadamente hace tres semanas, saltaba la noticia que el de Arroyo de la Miel quiere cambiar de aires y varios fueron sus motivos que le han impulsado a tomar esa decisión, sin embargo pese a su intención de dejar a “Los Merengues” lo cierto, es que por ahora no ha llegado ninguna oferta a las oficinas del Real Madrid.

Aunque el jugador del Real Madrid sí se ha vinculado con varios clubes, como el Everton o el Inter de Milán, pero el interés de estos equipos no se ha traducido por ahora en una oferta formal.

Nadie ha propuesto oferta a Isco y es por esta razón.

Real Madrid: Isco, sin propuestas

Pese a que la decisión del jugador de marcharse del Real Madrid, noticia que pilló al club por sorpresa, el equipo español decidió colocar al malagueño en el mercado. Uno de los interesados era el Sevilla, pero esta opción parece haberse descartado por la negativa de Isco a bajarse el sueldo.

Y ese ha sido el principal motivo por el cual parece ser que ningún club ha negociado todavía por el '22' madridista.

Como es de recordar, La Verdad Noticias, dio a conocer que la intención del jugador es dejar a "Los Blancos" a principios de 2021 y no prolongar más su estadía que hasta el mes de enero, pero hasta la fecha y ya pasado medio diciembre de 2020 el futbolista no tiene propuestas.

Y la realidad es que el salario que percibe actualmente en Chamartín es prohibitivo para la gran mayoría de los clubes, por lo que deberá rebajar sus pretensiones si quiere salir del club blanco.

