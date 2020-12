Real Madrid: ¿Qué tan lejos podrán llegar en la Champions League 2021?

La temporada pasada, Real Madrid y Barcelona fueron los rivales intercambiando golpes en lo más alto de la clasificación.

En el tramo de la temporada posterior al “descanso” impuesto por el COVID-19, el Real Madrid estuvo impecable, y eso le llevó a sellar el título meses después de la victoria en casa con la portería a cero sobre el Barça.

Esta temporada, el Real está en lo que podría ser una carrera aún más dura. Los rivales de Crosstown, el Atlético de Madrid, son tan buenos como siempre a la defensiva y ahora mucho más peligrosos a la ofensiva, ya que Joao Félix está disparando a toda máquina tras la adquisición del ex jugador del Barcelona Luis Suárez.

El Real Madrid venció por 2-0 al Atleti, pero el Atelti sigue adelante en la clasificación. Podríamos estar en otra carrera por el título de La Liga para todas las edades.

También hay historias a largo plazo para considerar en 2021, específicamente en torno al mercado de transferencias.

Sabemos que los blancos necesitan hacer fichajes para el futuro, y Kylian Mbappé es la superestrella que más anhelan los madridistas. ¿Pero es realista Mbappé? ¿Quiénes son las alternativas?

Esas son algunas de las preguntas para reflexionar a medida que nos adentramos en un nuevo año. Echemos un vistazo a cinco preguntas urgentes para el Real Madrid mientras el club se prepara para lo que podría terminar siendo un año crítico.

Sergio Ramos, la super estrella que llevará al Real Madrid a ser campeón.

Real Madrid llegaría lejos en la Champions League

El Real Madrid estaba en crisis de cara a su último partido de la fase de grupos de la Champions League contra el Borussia Mönchengladbach, porque corría el riesgo de salir de la competencia antes de los octavos de final.

Quiero decir, ¿te imaginas? ¿Real Madrid en la Europa League?, los fanáticos ya estaban nerviosos por convertirse en el próximo Manchester United. Por supuesto, esto no es Manchester United. Zinedine Zidane no es el animador tranquilo que es Ole Gunnar Solksjaer.

Toni Kroos, Luka Modric y Karim Benzema son jugadores de clase mundial con experiencia en ganar la Champions League, no prospectos sobrevalorados sin logros significativos.

Lo siento, eso es duro para United, pero entiendes el punto. El Real es una liga diferente. Y lo demostraron con la forma en que dominaron a Gladbach.

Casi te sentiste mal por Marco Rose, porque simplemente no había nada que pudiera hacer. ¿Cómo detener al Real Madrid cuando Kroos y Modric son dueños de todos en el medio del parque? No se puede, no es posible.

La racha de seis victorias consecutivas del Real Madrid después de Navidad, que incluye victorias adicionales sobre los mejores equipos de La Liga, Atlético de Madrid y Sevilla, es un recordatorio de lo que este equipo es capaz de hacer.

Si el Real puede jugar como lo ha hecho durante esta racha con un Eden Hazard saludable agregado, ¿cómo no pueden ser considerados aspirantes al título de la Champions League?.

¿El equipo fealmente se puede decir que el PSG, el Bayern de Múnich y el Liverpool son indiscutiblemente mejores? Porque tampoco he visto a ninguno de esos tres equipos realmente convencerme, incluso considerando algunas de las lamentables actuaciones del Real Madrid.

Otra salida de octavos de final es menos probable contra Atalanta, especialmente si se vende a Papu Gómez, pero la verdadera pregunta será si el Real puede llegar, digamos, a las semifinales, que es la barra mínima habitual establecida en Madrid.

