Real Madrid: Marcelo pide más refuerzos.

El lateral izquierdo del conjunto del Real Madrid, Marcelo, dijo recientemente que el conjunto ‘Merengue’ es un buen equipo pero que le hacen falta refuerzos para encarar las tres competiciones en que estarán disputando (LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League).

Marcelo de 31 años de edad asegura estar acostumbrado a las críticas, considera que el equipo blanco no necesita reforzar la plantilla ya iniciada la temporada; pero de llegar más jugadores apuntalaría la plantilla y afirmó que el conjunto de Zinedine Zidane tiene que pelear por todos los títulos en esta campaña.

"Nuestro equipo es bueno. Es difícil, pero si nos centramos en nuestro trabajo, podemos ganarlo todo".

El futbolista carioca de igual manera habló de las críticas que siempre le llegarán al equipo por no ganar títulos, tal como ocurrió la pasada temporada.

"Lo de la temporada pasada fue sólo una fracción de todas las críticas que he recibido desde mi primer día en el Madrid. He aprendido a vivir con ellos. Yo sé mejor que nadie cuándo estoy en buena forma y cuándo no. Las críticas no me importan. Cuando no van las cosas, tengo que trabajar para mejorar".

Marcelo quiere ganar todos los títulos con el Madrid

Además Marcelo habló de su compañero Tony Kroos y de lo complicado que es conquistar la UEFA Champions League.

“Es un gran jugador. Lo ha ganado todo con el Real Madrid y también con la selección alemana. No es el típico alemán tan duro y serio, sino muy alegre y divertido. He compartido mucho tiempo con él: es un buen tipo. Cada año es más difícil ganar la Champions, pero queremos pelear por todo”.

El futbolista amazónico afirmó que desde que llegó al cuadro del Real Madrid aprendió que en el conjunto de la capital española se tiene que pelear por todos los títulos que disputen (Liga, Copa y Champions).

"Sabemos que cada año es más difícil ganar la Champions. También la Liga y la Copa. En todos los países los clubes trabajan para ir hacia arriba. Eso lo hace cada año más difícil".

Marcelo compartió el significado de uno de sus tatuajes y que para él tiene un gran valor: "Mi abuelo siempre creyó en mí y me llevaba a todos sitios. Hizo lo posible y lo imposible para verme jugar como profesional. Y el tatuaje es el coche en el que siempre me llevaba a entrenar". Esto por tener en el brazo derecho tatuado un Volkswagen.

