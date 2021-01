Real Madrid: Luka Modric señala que su renovación 'va en buena dirección'

Luka Modric dice que las conversaciones con el Real Madrid sobre un nuevo contrato "van en buena dirección". El contrato de la estrella de Croacia expira al final de la temporada, pero los informes han afirmado que existe un acuerdo para una extensión de un año.

El ganador del Balón de Oro 2018, ahora de 35 años, ha disfrutado de una magnífica campaña con el Madrid tras las primeras dudas sobre si el regreso de Martin Odegaard podría limitar su participación.

De los centrocampistas del Real Madrid esta temporada, nadie ha marcado más goles que Modric (cuatro, a la altura de Casemiro), mientras que solo Lucas Vázquez y Toni Kroos han creado más ocasiones de gol (30).

Modric también ha realizado más pases de peligro exitosos (451) que cualquier centrocampista del Madrid en esta temporada, destacando su impacto de ataque con Zinedine Zidane, mientras que Odegaard ha luchado por minutos y Eden Hazard por su estado físico.

Modric desea seguir varios años en el Real Madrid

Antes del choque de semifinales de la Supercopa de España con el Athletic Club, el jugador sugirió que le queda mucho fútbol. "No puedo decir mucho. Estoy hablando con el club y todo va en la buena dirección", dijo sobre las conversaciones de su contrato.

"No he cambiado nada en particular. Estoy trabajando mucho fuera de los entrenamientos, tengo las mismas ganas de competir, los años no son ningún problema". El futuro de Sergio Ramos tampoco está claro y Modric no estaba preparado para ofrecer ningún indicio de los planes del capitán.

"No puedo colocarme al lado de nadie", dijo. “Sergio es mi amigo y quiero lo mejor para él, que sea feliz. Es entre él y el club. No puedo involucrarme", dijo Modric. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Ramos aún no ha llegado a un acuerdo con el club para extender su contrato.

