Real Madrid: Los posibles FICHAJES de Kai Havertz, Jose Gaya y ¿Jordi Alba?

Florentino Pérez supervisó una revisión significativa de su equipo el verano pasado antes de centrarse más en la juventud. Sin embargo, como siempre ocurre con el Real Madrid, algunos de los nombres más importantes del fútbol continúan vinculados, incluso a raíz de la pandemia del coronavirus.

Aquí, está el resumen de noticias de la charla sobre fichajes del Real Madrid del lunes por la mañana: Según los informes, el club FC Barcelona está preparando una jugada de verano para el defensa del Valencia, José Gaya, jugador por el cual Real Madrid ha mostrado interés para sustituir a Marcelo en un futuro.

La ventana de fichajes de verano ha comenzado con rumores y especulaciones que continúan girando mientras el Real Madrid busca posibles refuerzos

Se cree que los gigantes catalanes están en el mercado para un nuevo lateral izquierdo antes de la campaña 2020-21 en medio de sugerencias de que el futuro de Jordi Alba en el club es incierto. Según Sport, el equipo de Ronald Koeman está preparando un enfoque para Gaya, que tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

El jugador de 25 años volvió a ser un jugador importante para el Valencia la pasada temporada, haciendo 32 apariciones en todas las competiciones, mientras que ha jugado 227 veces en total para el club desde su debut en 2012. El Real Madrid estuvo vinculado con Gaya a principios de este año, pero es poco probable que se mueva por el español a menos que Marcelo abandone el Bernabéu en un futuro próximo.

Supuestamente, el Barça no está buscando activamente vender Alba este verano, pero estaría preparado para escuchar ofertas para el lateral, ya que Koeman busca refrescar el equipo de cara a la próxima temporada, se cree que el Real Madrid podría lanzar una oferta por el jugador blaugrana.

Real Madrid interesado en Kai Havertz

El director deportivo del Bayer Leverkusen, Rudi Voller, ha negado las sugerencias de que el Chelsea se acerca a un acuerdo por el internacional alemán Kai Havertz. El joven de 21 años ha estado fuertemente vinculado con un traslado a Stamford Bridge en los últimos meses, y en los últimos días Los Merengues se han unido para intentar ficharlo.

Sin embargo, el jefe de Leverkusen, Voller, ha reiterado que los gigantes alemanes no bajarán su valoración de 90 millones de libras esterlinas, insistiendo en que el brote de coronavirus no significa que habrá un descuento de verano. "No hay nada nuevo al respecto, y todavía estamos muy relajados al respecto. Por supuesto, estaríamos muy contentos si se quedara un año más", dijo Voller a Sportbuzzer.

"En tiempos de COVID-19, en realidad puede ser que las tarifas de transferencia hayan disminuido para muchos jugadores. Pero con coronavirus o sin coronavirus, este no es el caso de jugadores excepcionales como Havertz o Jadon Sancho. No hay descuento para ellos", concluyó Voller.

Havertz estuvo en una forma impresionante para Leverkusen durante la campaña 2019-20, anotando 18 veces y contribuyendo con nueve asistencias en 45 apariciones en todas las competiciones. Havertz y Jadon Sancho han estado vinculados anteriormente con Manchester United y el campeón de LaLiga Real Madrid.