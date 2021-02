Real Madrid: La recuperación de Hazard va mejor de lo esperado

Apenas una semana después de que se le diagnosticara la rotura en el recto anterior de la pierna izquierda, Eden Hazard ya está haciendo carrera continua con una evolución más que favorable y acortando plazos.

Se estimó para el delantero del Real Madrid un tiempo de baja de entre cuatro y seis semanas y todo apunta a que será algo menos, aunque ni Hazard ni los servicios médicos van a correr. Volverá cuando esté al cien por cien.

No hay plazos, aunque parece que no estará tanto tiempo como se preveía. Pasado el disgusto inicial, Hazard vuelve a estar sonriente en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. No está feliz, obviamente, pero no está hundido.

Se ha vuelto a la idea de que no le queda otra que seguir remando y eso es lo que está haciendo con la ayuda delos preparadores físicos y un Zinedine Zidane que le está mostrando todo su apoyo. Zizou no le pierde la fe aunque el belga no logra jugar con regularidad.

Real Madrid con siete ausencias significativas

La mañana en Valdebebas volvió a tener a Lucas y Carvajal como protagonistas. Los dos jugadores se entrenaron con el grupo confirmando su vuelta al grupo y su regreso a la convocatoria mañana si no hay recaída ni nada por el estilo.

No estarán seguro, además de Hazard, Militao, Odriozola, Ramos, Rodrygo y Valverde se encuentran entre las ausencias significativas, mismas que obligarán a Zidane a tirar otra vez de la cantera.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el técnico francés tampoco podrá contar con Marcelo, para este duelo, ya que no se está entrenando con el primer equipo por los problemas físicos con los que acabó el duelo ante el Getafe.

