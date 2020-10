Real Madrid: Isco critica a Zidane en pleno clásico contra Barcelona (VIDEO)

Real Madrid venció 3-1 a FC Barcelona en una nueva edición del superclásico de España. A pesar del gran resultado, algunos jugadores merengues no se mostraron del todo contentos, más aún por las decisiones que tomó el DT durante el duelo contra los azulgranas.

Isco Alarcón fue uno de ellos. Incluso, el mediocampista español fue captado por las cámaras de TV criticando a Zidane, explicándole a sus compañeros lo cambiante que era con relación a su participación en los juegos de la escuadra más ganadora de Europa.

Isco no se mostró contento tras ganar el Clásico

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80”, sostuvo el jugador merengue ante la sorpresa de sus compañeros y una risa cómplice del lateral brasileño Marcelo.

Real Madrid ya piensa en la Champions League

El Real Madrid no tiene tiempo para los festejos del clásico ante Barcelona. Un día después de la importante victoria, el conjunto merengue trabajó -con la novedad de Eden Hazard- y ya piensa en Borussia Moenchengladbach, próximo rival en la Champions League.

Fue una fría mañana en Valdebebas, en la que causó sorpresa Eden Hazard. El centrocampista belga trabajó por primera vez con sus compañeros desde que el pasado 29 de septiembre sufriera una lesión muscular en vísperas de su reaparición.

TE RECOMENDAMOS LEER: Real Madrid: Todo lo que tienes que saber del famoso equipo español de fútbol

Zidane celebra la buena evolución de Eden Hazard y medirá el momento de su regreso. Mientras tanto el Real Madrid pierde a Nacho, que fue sustituido en los últimos compases del primer acto en el Camp Nou por un problema muscular.