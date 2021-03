Real Madrid: Gareth Bale no cederá un solo euro ante el campeón de LaLiga

Gareth Bale no entra en los planes de Zinedine Zidane. De hecho, por eso se fue cedido al Tottenham, donde ha estado jugando muy bien últimamente. Aún no se sabe si los Spurs lo comprarán, y si eso no sucede, Bale volverá al Real Madrid, donde tiene un año más de contrato.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, si Bale, que tiene cuatro goles y dos asistencias en sus últimas cuatro apariciones con los Spurs, no consigue otro préstamo o transferencia permanente, podría resultar en su regreso a Madrid la próxima temporada.

Según el Daily Mirror, el galés tiene la intención de cumplir plenamente el contrato que le aporta 700.000 euros a la semana. No aceptará ningún recorte salarial y está listo para sentarse en las gradas durante toda la temporada si el Real Madrid toma esa decisión.

Gareth Bale había tenido un comienzo difícil en el 'regreso a casa' con los Spurs. Su inicio contra Burnley el fin de semana pasado, que lo vio anotar un doblete en la victoria por 4-0, fue solo el tercero en la Premier League en toda la temporada.

Real Madrid hará todo lo posible por vender a Bale

Lesiones molestas y problemas de estado físico han mantenido al internacional de Gales al margen y, a menudo, no ha podido salir del banco. Pero si puede mantenerse en forma sería una gran ventaja para los Spurs esta temporada y la próxima.

Sin embargo, la actual postura de Bale podría ser un duro golpe para el Real Madrid. Los Blancos están decididos a conseguir a Kylian Mbappé este verano, pero su plan depende de poder recaudar efectivo a través de las ventas de jugadores y crear espacio en la masa salarial.

