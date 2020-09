Real Madrid: ¿Gareth Bale a la Premier League? Estas son las opciones del galés

Bale culpa al Real Madrid por no permitirle irse antes y dice que es agradable sentirse "apreciado" cuando se une a la selección de Gales. El jugador de 31 años casi se marcha del club español el verano pasado para mudarse a China, pero fue bloqueado en el último minuto.

“Traté de irme el año pasado, era un proyecto que me entusiasmaba pero el club lo bloqueó todo en el último segundo”, rememora Gareth Bale, “hubo otras propuestas e intentamos irnos pero el club no lo permitió”, insistió. ¿Podría estar todavía en juego una mudanza ¿Qué equipos de Inglaterra podrían moverse por él? A continuación, las principales opciones del galés.

Gareth Bale dice que consideraría regresar a la Premier League si el Real Madrid lo deja irse

¿Cuál es la situación en el Real Madrid?

Desde el verano pasado, Bale solo ha disputado 20 partidos con el Real Madrid y solo dos de ellos se produjeron después del reinicio del fútbol tras el bloqueo. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que Bale no quería jugar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League con el Manchester City el mes pasado.

7 años desde la presentación de Gareth Bale como jugador del Real Madrid.



Pese a sus últimos dos años de bajo nivel, no deja de ser una leyenda del Madrid y que nos ha dado mucho, incluyendo 3 goles en finales de UCL. pic.twitter.com/tYbM3UoO0Z — Rubén (@RubCanales) September 1, 2020

Mientras todo eso pasa en Madrid, Bale sigue concentrado con su selección, Gales. El futbolista se ha convertido en un problema para el Real Madrid que debe seguir pagando esos 17 millones a un futbolista que no juega. El galés dice que quiere jugar al fútbol y consideraría volver a la Premier League si el club merengue lo permite.

¿Un regreso al Tottenham?

Medios españoles han dicho que el precio de venta de Bale se ha reducido a 16 millones de euros para facilitar un movimiento, los Spurs naturalmente entran en escena. Pero su salario, según se informa, de 550,000 euros a la semana, rompería la estructura salarial actual de los Spurs.

Estas son las palabras de Gareth Bale en una entrevista concedida a SkySports desde la concentración de la selección galesa.



Deja claro que quiere marcharse del Real Madrid, pero afirma que el club bloquea su salida.



También afirma que le gustaría volver a la Premier League. pic.twitter.com/prEgdcreUw — Mourinho_FC_ (@Mourinho_FC_) September 2, 2020

En lo que respecta a José Mourinho, no ha ocultado su deseo de fichar a Bale en el pasado. En diciembre de 2019, dijo: "No necesitas una respuesta" cuando se le preguntó si le gustaría a Bale en los Spurs, y en 2017 respondió sobre una posible mudanza al United, alegando que "pelearía por su fichaje "si el Real estuviera dispuesto a vender.

¿Ha zarpado el barco del Manchester United?

James Cooper, reportero de Sky Sports News: "El Manchester United ha sido grandes admiradores de Bale en el pasado. Sir Alex Ferguson y varios otros lo vieron como una opción que les gustaría traer a Old Trafford. Pero en lo que respecta al Manchester United, ese barco ha navegado mucho".

¡GARETH BALE FICHARIA CON EL MANCHESTER UNITED!



Roberto Morales ha asegurado en 'El Chiringuito' que Bale tiene un acuerdo con el Manchester United desde hace tres semanas. pic.twitter.com/v8Qb9VgX2F — El Analista (@ElAnalistaPy) September 2, 2020

"La época de los 'Galácticos' de Old Trafford terminó y están buscando una raza más joven de jugadores que puedan desarrollar y vender en el futuro. La idea de conseguir al jugador de LaLiga y el dinero que les costaría no es atractiva. Ya han tenido el desastre absoluto de Alexis Sánchez, no van a hacer algo parecido con Bale”, mencionó Cooper.

¿En otra parte de la Premier League?

Aparte del Manchester United y el Tottenham, las opciones son pocas y distantes entre sí. El Manchester City está preocupado por Lionel Messi, y aunque el Liverpool necesita competencia para sus tres delanteros, todos de 28 años, es poco probable que llegue en la forma de un jugador de 31 con salario gigantesco.

TE PUEDE INTERESAR: Gareth Bale, delantero del Real Madrid es CRITICADO por su bajo rendimiento

En cuanto a los grandes gastadores de verano, el Chelsea, el último tercio ha sido casi exclusivamente su enfoque en el mercado hasta ahora, y su siguiente paso será mirar a una defensa que concedió más goles que cualquier equipo de la mitad superior. ¿Te gustaria ver a Gareth Bale en la Premier League?