Real Madrid: Eden Hazard podría ser operado del tobillo tras nueva lesión

El internacional belga se ha visto afectado por un revés tras otro desde que se unió a Los Blancos procedente del Chelsea hace dos años. Hazard fue utilizado durante los últimos 15 minutos de la victoria por 2-1 del Real Madrid en Elche el sábado.

Sin embargo, ahora ha sufrido otro revés físico y no entrenó el lunes. Según Marca la última cirugía de Eden Hazard en marzo de 2020 no rectificó adecuadamente el daño y ahora se espera que vuelva a pasar por el quirófano.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el astro belga fue diagnosticado con una lesión muscular en el psoas derecho y si bien no se da un plazo exacto para su ausencia, esa lesión podría descartarlo entre cuatro y seis semanas.

Hazard ha participado en solo 14 partidos esta campaña y ha estado acosado por problemas de lesiones desde su traslado a la capital española en 2019. De los 88 partidos posibles que Hazard podría haber jugado desde que llegó al Real Madrid, solo ha sido utilizado en 36 de ellos.

Eden Hazard podría regresar al quirófano

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane aseguró que el tratamiento a seguir por Eden Hazard tras sufrir una nueva lesión muscular, no descarta una nueva intervención quirúrgica que provocaría que se despidiera de la temporada.

"No soy doctor para decir si tiene que pasar por quirófano o no, la decisión se tomará en los próximos días. Hoy ha tenido mi autorización para no estar (contra Atalanta) y que esté tranquilo. Ya mañana veremos el camino a seguir", dijo. manifestó Zidane en rueda de prensa.

