Real Madrid: Butragueño contradice a Zidane por partido bajo nevada

El Real Madrid se enfrentó con Osasuna en Pamplona, en medio de una nevada, y aunque el director técnico, Zinedine Zidane dijo que el partido no debió llevarse a cabo debido a las inclemencias del tiempo, ha sido el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño quien lo contagio.

La Verdad Noticias pudo saber a través de una entrevista dada a los medios locales de España, que Emilio Butragueño afirmó tras el empate 0-0 ante Osasuna en Pamplona que el equipo blanco ha "hecho todo lo que ha podido para ganar, pero ha faltado el gol para conseguir los tres puntos". "Queríamos ganar, pero hay que seguir.

“El equipo (Real Madrid) lo ha intentado por todas partes, pero no ha sido posible”, indicó en declaraciones a Movistar. Butragueño además declaró que el club blanco español se "adaptó bien, con muy buena actitud", al estado del campo, que no estaba en perfectas condiciones por el frío y la nieve, y "respondió muy bien".

Pero estas palabras contradicen a las que el entrenador Zinedinde Zidane dio a conocer luego del partido, donde lamentó el estado del campo y dijo que se debió haber pospuesto el juego.

Zinedine Zidane dijo que el partido no debió ocurrir y Butragueño dijo que el Real Madrid se adaptó bien.

"El equipo para empezar tuvo una actitud muy buena todo el partido y lo intentó siempre. Quiso ganar el partido, ellos defendieron bien y no pudimos ganar. En ese sentido no estamos plenamente satisfechos, pero hay que pensar ya en el partido del jueves porque aquí no hay tregua", apuntó sobre la semifinal ante el Athletic.

Butragueño insistió en que "Solo ha sido un punto y es una pena. El equipo ha hecho el esfuerzo para ganar. Lo ha merecido", precisando que en la lucha por la liga, pese a estar a un punto del Atlético de Madrid con tres partidos más jugados, "queda mucho".

��⚽✨ ¡Está semana nos jugamos el primer título de la temporada!

���� ¡La Supercopa de España!

⬇️ MÁS INFO #RMSuperCopa | #HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 10, 2021

Hazard muestra personalidad

Sobre el belga Eden Hazard apuntó que "la ha pedido constantemente, tiene personalidad, es un jugador de primera categoría". El Real Madrid encara ahora al jugador defensa del título de la Supercopa de España.

El jueves disputará en Málaga una semifinal ante el Athletic Club. "Será un partido igual, seguro que muy parejo. Tendremos que prepararlo muy bien porque el rival nos va a exigir. Es otra competición, 90 minutos, hay un punto de emoción y dramatismo que también lo hace más atractivo", dijo Butragueño.

