Real Madrid: Benzema un hombre clave para la resurrección del equipo español

El Real Madrid parece estar venciendo la mala racha que vivió durante esta temporada y uno de los jugadores que ha salido a defender al equipo español es Karim Benzema, quien ayudó a la resurrección de “Los Merengues” en las últimas jornadas.

Y es que el francés, de ascendencia argelina, recogió el dechado dejado por Cristiano y con sus 10 goles en esta esta temporada está siendo clave para el equipo de Zidane, lanzado en Liga y clasificado para los octavos de Champions como primero de grupo.

El delantero ha destapado su instinto asesino desde la salida del luso y firma 67 tantos como '9' principal del equipo blanco, firmando el 30% de los goles del Real Madrid desde 2018, cuando Cristiano hizo las maletas para poner rumbo a la Juventus.

Ante su éxito, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane dijo: “Para mí Benzema es el mejor delantero de la historia de Francia. Su palmarés habla por sí mismo"

Nueva jugada de Benzema

Karim Benzema, ahora añade una jugada más en su arsenal ofensivo de los últimos años, el cual es nada más y nada menos que los goles anotados de cabeza, suerte en la que se está especializando el francés, que ha marcado con la testa cuatro de sus 10 dianas.

Y es que no podemos negar que el porcentaje del 40% es llamativo, porque es el más alto en esta suerte de remate que firma Karim desde que viste la camiseta blanca.

A sus 32 años el atacante francés es la referencia ofensiva de un equipo en el que ya es leyenda tras una década y más de 500 partidos defendiendo la elástica blanca. Todos estos datos han hecho a Benzema el extranjero con más encuentros en la historia de la entidad (529) superando a un mito como Roberto Carlos, que acumuló 527.

Sus méritos han hecho que su entrenador, Zinedine Zidane, dijera de él: “Ahora es un jugador más hecho. No es un nueve puro, no solo piensa en el gol y por eso me encanta. Se asocia y es lo que me gusta a mí del fútbol. Y tiene gol porque se mete ahí cuando hace falta. Es lo que tiene Karim. Para mí es el mejor delantero de la historia de Francia. Su palmarés habla por sí mismo".

