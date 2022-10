Real Madrid-Barcelona, dónde ver el partido en México

Para el domingo se llevará a cabo uno de los partidos, si no el partido más importante de todo el mundo entre el Real Madrid y Barcelona, midiéndose para ver quien queda como líder coma y en la verdad noticias te contamos cómo verlo desde México.

La rivalidad de estos dos equipos ha trascendido por más de un siglo y se verán las caras nuevamente para lo que será un partido que definía no solamente al líder, también al equipo con mejor nivel de España en cuanto a su dirección.

Barcelona llega para defender el proyecto de Xavi, junto a los nuevos fichajes que se han hecho y con una idea de fútbol más cercana a lo practicado con Johan Cruyff, pero esto lo deberían mostrar nuevamente sobre la cancha.

Real Madrid por su parte, tiene la ambición de lograr que con sus individualidades puedan apabullar a un equipo culé que ha perdido a sus dos centrales titulares por lesión, aunque parece que uno de ellos sí llegará para disputar el juego.

Real Madrid vs Barcelona, cómo verlo desde México

El duelo se verá en México

Este partido tendrá una transmisión internacional alrededor de casi todas las partes del mundo coma pues su relevancia es tal que la rivalidad ha dado la vuelta al planeta, y ha convertido a varios en fanáticos de sus colores.

Pero si quieres sintonizar el partido deberá ser a través del sistema de Sky, el cual tiene un costo y debe de ser solicitado para una instalación desde tiempo antes, ya que no hay otra forma de verlo en todo México, al menos de manera legal

Lesiones en El Clásico

Curtois no podrá jugar

No todo será miel sobre hojuelas en este partido, pues varios de los jugadores más importantes de ambos equipos han resentido lesiones o no han llegado a recuperarse del todo de sus padecimientos, por lo cual no podrán estar presentes en el partido.

Tal es el caso de Thibaut Courtois del Real Madrid, quien no podrá estar presente en el arco debido a una lesión; del lado del Barcelona está el caso de Ronald Araújo quien seguirá al menos otro mes de baja por sus problemas físico.

