Real Madrid: 3 jugadores que necesitan mejorar cuando se reanude la temporada

El Real Madrid ha tenido un inicio de campaña 2020-2021 con algunos altibajos que colocan a varios jugadores en el radar de las sustituciones, pues su desempeño no ha sido acorde al tamaño de la institución.

El club ha tenido algunos momentos increíbles, como la victoria 3-1 contra el Barcelona de visita, pero los aficionados tardarán en olvidar aquellas derrotas consecutivas ante Cádiz y Shakhtar Donetsk, y el punto más bajo en Mestalla con el escandaloso 4-1.

Como reportamos recientemente en La Verdad Noticias, el calendario del Madrid indica que las cosas no serán sencillas después de la pausa internacional de noviembre, con partidos clave tanto el liga como en la Champions League.

Estos tres jugadores pueden dar un paso adelante y demostrar su calidad en los próximos partidos ante el Villarreal, segundo en La Liga, el Inter de Milán, por la clasificación en Champions, y en el Derby contra el Atlético en diciembre.

Jugadores obligados a mejorar en el Real Madrid

Marco Asensio

Asensio ha tenido algunas muy buenas participaciones esta temporada. Llevó al Madrid a la victoria con un regate que después terminó en un gol de Vinicius Junior al minuto 33 contra el Real Valladolid.

También mostró una sólida actuación en el 2-0 ante el Levante.

Sin embargo, las últimas fechas para el nacido en Mallorca han sido pésimas. Todavía ni ha anotado ni ha hecho asistencias, lo cual es muy negativo.

El posible fichaje de Kylian Mbappe, Brahim Díaz y Takefusa Kubo ponen presión sobre Marco Asensio en lo que resta de la temporada, pues sus últimas actuaciones ante el Valencia y el Inter de Milán no nos han dejado un buen sabor de boca.

Vinicius Junior

Vinicius Junior comenzó la temporada 2020-2021 como el jugador más en forma del Real Madrid durante los problemas de Karim Benzema.

El joven de 20 años marcó goles ante el Real Valladolid, el Levante e incluso el Shakhtar Donetsk.

También tuvo una buena asistencia para que Rodrygo Goes ganara el partido ante el Inter de Milán en el último encuentro de la Champions League.

El problema es que su juego ha ido de más a menos desde la victoria en El Clásico. Por alguna razón, terminó ese partido con cero regates completados y seis pases mal concretados, echando a perder varios contraataques del Real Madrid.

Normalmente es un excelente regateador, pero sus números indican que no ha estado jugando bien recientemente. No ha logrado tomar el balón y entrar con él en el área de forma eficaz, y desde el partido contra Shakhtar no ha ofrecido amenazas de gol.

Raphael Varane

En sus peores momentos, Varane ha tenido algunas actuaciones lamentables.

Hasta la temporada pasada, cuando el mundo aún era “normal”, Varane todavía era considerado uno de los mejores centrales del mundo, y al igual que el resto de los jugadores logró recuperarse de la terrible temporada 2018-2019.

En 2019-2020 fue posiblemente el mejor defensor del mundo si miramos su porcentaje de goles admitidos, pero recientemente sus decisiones a la defensiva dejan mucho que desear.

Fue una pesadilla contra el Shakhtar, fracasando como el líder en la línea de fondo en ausencia de Sergio Ramos, cometiendo error tras error junto a Militao.

Si bien Varane ha estado por encima de la media según los estándares de cualquier defensor, un defensa central titular en el equipo blanco no se mide con los estándares de un defensor promedio.

Los fanáticos del Real Madrid, como deberían, miden a Varane según el estándar que él mismo se ha fijado. Y al comparar a Varane incluso con la versión que vimos el año pasado, vemos que el central estrella tiene un rendimiento inferior.

