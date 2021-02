Real Madrid: 3 defensas que podrían dejar el club en verano de 2021

El Real Madrid tendrá una ajetreada ventana de transferencias en el verano de 2021. El año pasado, Los Blancos solo hicieron ventas y cedieron jugadores, ya que optaron por no gastar dinero para ahorrar para un delantero “galáctico”.

Pero con la pandemia aún en auge y el club golpeando fuertemente la economía, una vez más, tendrán que tomar algunas decisiones más difíciles, especialmente si quieren mejorar su nivel defensivo. Aquí hay tres defensas que podrían dejar el equipo este verano.

Sergio Ramos

Comenzamos con un jugador que no está a la venta pero tiene un contrato que vence. Para disgusto de los madridistas, Sergio Ramos y el Real Madrid aún no han llegado a un acuerdo, lo que significa que el legendario central todavía corre el riesgo de abandonar el club.

Si bien la mayoría de los fanáticos no creen realmente que Ramos se irá, la falta de un acuerdo los ha dejado nerviosos por el futuro de Ramos . El hombre sigue siendo uno de los mejores defensores centrales del mundo, especialmente cuando se tiene en cuenta sus dotes de ataque.

Ramos es insuperable en la posición tanto de goleador como de central. PSG, Manchester United , Manchester City y Chelsea podrían tentar potencialmente al No. 4 para que se vaya al darle una oferta de contrato final que no puede rechazar.

Marcelo

Otro jugador legendario del Real Madrid, Marcelo fue una vez un miembro invaluable del equipo y un inamovible en el lateral izquierdo. Mostró algunos signos de declive en 2019-2020, pero terminó siendo una pieza fundamental para conseguir el título de LaLiga.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Marcelo estuvo particularmente excelente en el triunfo del Clásico 2-0 en el Santiago Bernabéu. Así que Los Blancos lo mantuvieron como el respaldo veterano de la estrella emergente Ferland Mendy.

Pero el juego de Marcelo se trasladó en 2020-2021, ya que literalmente le costó al equipo los partidos con sus fallas defensivas. La derrota por 4-1 ante el Valencia en Mestalla fue un punto muy bajo para el defensa brasileño.

Álvaro Odriozola

Mientras que Sergio Ramos es indispensable para Los Blancos y un cambio de posición al final de su carrera podría permitirle a Marcelo mantener su lugar, Álvaro Odriozola es un defensa al que a los madridistas no les importaría ver en la ventana de transferencias de verano.

Odriozola no es un mal jugador, pero a los 25 años ya no es un prospecto. Y como ya no es un prospecto, el Real Madrid tiene expectativas mucho más altas para Odri que cuando se incorporó a la Real Sociedad.

Aunque es rápido y tiene el potencial de ayudar en el ataque, Odriozola ha sido una gran carga defensiva en 2020-2021. Ha cometido errores tan básicos que Lucas Vázquez, que no es un lateral derecho natural, lo ha reemplazado como el suplente de Dani Carvajal.

