Real Cancún busca la remontada en la Súper Liga Estatal

Este domingo 10 de noviembre alas 16:00 horas se jugará el compromiso de vuelta de las semifinales de la Súper Liga Estatal "Carlos Joaquín Gonzales" en donde Real Cancún buscará la remontada ante Potros Noh-Bec, luego de caer en el duelo de ida por 4-1, por lo que la directiva de “la realeza” optó por cambiar de sede descartando el duelo en La Parcela de Bonfil y cambiándolo al Estadio Cancún 86 para sentir el apoyo de la afición.

En el duelo de ida en el campo Charol Reyes no les fue bien, luego de que los dirigidos por Aldo Robinson y Jacobo García no pudieron parar la ofensiva letal que traían los Potros. Ahora “la realeza” buscará no caer en confianza y preparar las jugadas estratégicas que le ayuden a controlar el partido desde los primeros minutos.

El juego de la muerte para Real Cancún

A través de su cuenta de Facebook de Real Cancún le externaron a su afición que la sede se cambiada a una zona más céntrica para que se pueda contar con más afición además de que la entraba estará gratis.

De la misma manera se dio a conocer la convocatoria de la semifinal de vuelta destacando la presencia de “la joya” Gerson Cob, jugador con habilidad en la delantera y olfato de gol.

Por su parte en la otra llave, la semifinal de vuelta se encuentra con un marcador cerrado, ya que Puerto Morelos perdió en casa frente a México Lindo Cozumel por 2-1. De esta manera los cozumaleños tratarán de mantener el marcador al recibirlos en casa en el campo “Vicentenario” este sábado a las 19:00 horas.

