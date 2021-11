Rayo Vallecano vs Celta de Vigo: ¿Dónde ver en vivo el partido por LaLiga?

Este 1 de noviembre se llevará a cabo el partido entre Rayo Vallecano vs Celta de Vigo, los equipos se enfrentarán en un duelo de la Jornada 12 de LaLiga. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Campo de Fútbol de Vallecas y en La Verdad Noticias te compartimos cómo ver en vivo el partido.

Y es que, luego de las 11 jornadas de LaLiga Santander 2021-2022, el Rayo ha logrado un registro de 19 unidades y se han colocado en el sexto lugar de la tabla de posiciones, por lo que pueden aspirar a metas grandes, pues en el anterior partido vencieron 1-0 al Barcelona.

En La Verdad Noticias te compartimos que en un anterior partido de LaLiga 2021 entre Atlético de Madrids vs Betis, un jugador exigió penal, pero el VAR y el árbitro consideraron que no hubo una falta por lo que causó el enojo del jugador argentino Rodrigo De Paul.

Partido entre Rayo Vallecano vs Celta de Vigo

Rayo Vallecano vs Celta de Vigo se enfrentarán por la Jornada 12

Los usuarios podrán seguir la transmisión por internet a través de DirecTV Sports y Star+ a partir de las 12:300 horas de Perú, de igual forma los aficionados pueden sintonizar el duelo a través del live streaming vía YouTube y Facebook, mientras que en México será a través de Blue To Go Video Everywhere

Cabe mencionar que el Celta no ha iniciado con el pie derecho la temporada, ya que han demostrado una gran falta de puntería tras su derrota ante la Real Sociedad, pues dos equipos superan al Celta. Recordamos que el pasado mes de agosto dieron a conocer que Orbellín Pineda cerró acuerdo con LaLiga española.

Las posibles alineaciones del equipo de Rayo Vallecano serán Dimitrievski, Balliú, Saveljich, Catena, Fran García, Isi Palazón, Pathé Ciss, Comesaña, Álvaro, Trejo y Falcao. Mientras que el Celta serán Dituro, Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Javi Galán, Tapia, Brais Méndez, Beltrán, Nolito, Aspas y Mina.

¿Cuándo juega el Rayo Vallecano por LaLiga?

El equipo de Rayo se enfrentará en la Jornada 13 contra el Real Madrid

El equipo jugará este 1 de noviembre, posteriormente se enfrentará contra el Real Madrid el próximo sábado 6 de noviembre como parte de la Jornada 13. El 22 de noviembre tendrá un duelo de la Jornada 14 ante R.C.D. Mallorca el 22 de noviembre.

Y la última fecha que corresponde del mes de noviembre, el equipo disputará el partido por la Jornada 15 contra Valencia C.F. el próximo 28 de noviembre, por lo que el club tendrá que avanzar en la tabla de posiciones; en el partido Rayo Vallecano vs Celta de Vigo, ambos equipos buscarán la victoria.

