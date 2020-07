Raúl Orvañanos es ATACADO por justificar mala transmisión de Fox Sports.

La noche de ayer se jugó el Pachuca vs América de la Jornada 1 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, en donde fue transmitido por la señal de Fox Sports y Marca Claro, siendo la primera de las empresas muy atacada por su transmisión, a lo que el comentarista Raúl Orvañanos salió a la defensa de lo que ocurrió en la señal en el duelo en donde las Águilas de Miguel Herrera se llevaron el triunfo por marcador de 2-1.

Raúl Orvañanos.

La cadena Fox Sports tuvo fuertes críticas en las redes sociales por parte de los telespectadores que vieron el duelo entre Pachuca y América de la Jornada 1 del Guardianes 2020. Ante la situación mencionada el experimentado narrador Raúl Orvañanos buscó calmar la situación en su cuenta de Twitter, tratando de justificar la mala transmisión que tuvo el día de ayer dicha empresa.

"Los tiempos de Covid-19 son momentos difíciles para el mundo y los comentaristas no quedamos fuera Transmitir en casa es un nuevo reto, que también traerá críticas y son bienvenidas Seguiremos en casa,es nuestra aportación y sin duda trataremos de mejorar”.

Redes Sociales.

Ovañanos y Fox Sports son criticados por transmisión

Las palabras emitidas por Raúl Ovañanos en su cuenta de Twitter, no dejaron de causar polémica de forma inmediata, ya que el comentarista de Fox Sports, fue de manera inmediata criticado por la mala transmisión en el Pachuca vs América y varios de los usuarios de dicha red social de forma inmediata mencionaron que fue mejor la difusión de Claro Sports.

Don Raúl Orvañanos con todo respeto y sin el es exactamente lo mismo escucharlo narrar ,no transmite emociónes y aún peor siempre se equivoca en algún nombre o jugador , desafortunadamente la empresa a la que usted sirve no tiene ningún buen narrador y eso lo pagamos nosotros ����‍♂️ — Luis Sanchez (@brenmont05) July 28, 2020

CLARO SPORT tuvo mejor transmisión ¿Cómo explicas eso?



Parecían televisora de TANGAMANDAPIO pic.twitter.com/4JrQJsH2g2 — Gibrán Austrich (@AustrichGibran) July 28, 2020

No cabe duda que la situación de las transmisiones en la cadena Fox Sports han generado mucha polémica en las redes sociales y esta vez Raúl Orvañanos no se ha salvado de las críticas y se ha encendido la polémica por la transmisión del Pachuca vs América de la Jornada 1.