Raúl Jiménez y los Wolves revelan su gran amor por Dragon Ball

El delantero mexicano Raúl Jiménez, goleador del Wolverhampton de la Premier League, se encuentra interactuando de manera frecuente en redes sociales durante la etapa de aislamiento, por lo que en los últimos días ha respondido varias preguntas de sus seguidores a través de sus transmisiones en vivo, en donde dejó al descubierto su gran amor por Dragon Ball.

Raúl Jiménez junto a Goku

Raúl Jiménez creció con Dragon Ball

De acuerdo con una entrevista realizada por el conjunto de los Wolves a Jiménez, el ariete azteca reveló que su programa favorito de televisión es el anime Drangon Ball, el cual lo ve desde que tenía siete años de edad y desde entonces no se ha perdido ni un sólo episodio.

Raúl Jiménez reveló su gran amor por Dragon Ball

"(Mi programa de TV favorito es) Dragon Ball. Es un anime que he visto desde que tenía como siete años de edad . Y nunca me he perdido un episodio; todavía ahora veo las nuevas películas y algunos capítulos cuando están en la televisión".

Dragon Ball marcó la infancia de millones de personas en todo el mundo

Además de los animés, Raúl Jiménez también habló sobre su gran afición a los videojuegos y por ello hace unas semanas aceptó el reto del youtuber Makina, quien lo invitó a jugar una campaña del famoso videojuego de Battle Royal, Apex Legends, en donde el canterano americanista mostró su habilidad para las consolas.