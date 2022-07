Raúl Jiménez suma dos goles en la pretemporada del Wolverhampton

Raúl Jiménez ha tenido un gran arranque de pretemporada con el Wolverhampton, ya que el atacante mexicano ha marcado en los dos partidos en los que arrancó como titular en Alicante, España, donde la escuadra inglesa instaló su campamento.

Ante esta situación, el canterano de las Águilas del América asegura estar muy contento por retomar su olfato goleador, y de esa manera poder entregar buenos resultados y anotaciones a la Selección Mexicana.

"Yo creo que sí y voy por más que eso es lo que quiero, nunca conformarme con llegar a un tope y allí estar, siempre ir por más, ir hacia delante buscando nuevos objetivos y nuevas cosas que hacer con tanto el equipo como en lo personal", indicó el delantero mexicano Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez habla del apoyo familiar

Raúl Jiménez, "El Pirata del GOL", vuelve a marcar. Ahora aprovecha un error del Besiktas. Dos partidos, dos goles. Ilusiona la pretemporada. pic.twitter.com/QwVu45dylt — Kery (@KeryNews) July 23, 2022

Asimismo, el delantero azteca de los Wolves resaltó lo importante que fue contar con el apoyo de su familia tras sufrir la fractura en el cráneo que lo obligó a alejarse de las canchas por varios meses.

"Yo creo que es una decisión fácil (regresar) porque es lo que me hubiera gustado hacer, y mi familia siempre me ha apoyado en eso. Cuando les dije que no me importaba lo que pasara, que quería regresar y que iba a hacerlo,

“Nunca me dijeron no, ni que lo pensara, ni que me cuidara. Siempre estuvieron ahí conmigo apoyándome en las buenas y en las malas, nunca me pusieron ni una traba ni nada por el estilo", comentó.

¿Por qué Raúl Jiménez no anota con México?

Por otro lado, el denominado "Lobo mexicano" fue cuestionado sobre por qué los jugadores mexicanos que militan en Europa juegan bien con sus clubes, pero no con la Selección Mexicana. "No sé, simplemente a veces las cosas no se dan”.

“Son momentos en los que uno tiene que juntarse, estar conscientes de que si las cosas no están saliendo seguir trabajando para que salgan de mejor manera. Hay grandes jugadores, muchos estamos en buenos equipos, y que juntos lo tenemos que sea todavía mejor”.

