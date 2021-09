Raúl Jiménez sería alineado en el Wolverhampton pese a sanción de la FIFA

Raúl Jiménez será tomado en cuenta en la alineación del Wolverhampton en el partido ante el Watford, esto, a pesar de que el delantero mexicano no fue cedido por el club inglés para los partidos de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA, y esto le causaría una gran sanción.

Previamente dimos a conocer que la Premier League había informado que no daría a sus jugadores a los selectivos nacionales con altos casos de COVID-19, pero a cambio no serían tomado en cuenta sino hasta cinco días después de incluida la actividad con sus respectivas selecciones.

“Creemos que podemos utilizar a Raúl porque el juego se trata de poner a los mejores jugadores en el campo”.

En julio de este año Jiménez destacó como titular en partido de Wolverhampton y Real Betis, siendo su segundo partido en este cargo.

Sanción de la FIFA vs Raúl Jiménez

El mexicano podría ser sancionado por la FIFA

La sanción de la FIFA se da por no haber acudido a la llamada de la Selección Mexicana para los partidos internacionales de clasificación; el castigo consta en no jugar durante cinco días, por lo que si se cumple, no podría estar en el partido contra el Watford.

La Federación mexicana, ha pedido a la FIFA aplicar esta regla en contra de Jiménez, tal y como lo ha aplicado con 8 jugadores de Brasil, pues la mayoría de los equipos de la Premier se negaron a dejar ir a sus futbolistas a Sudamérica.

¿Qué lesión tuvo Raúl Jiménez?

Jímenes tuvo fractura de cráneo

Tuvo una fractura de cráneo; el hueso se rompió y se reportó un derrame en el cerebro, según explicó el equipo médico del jugador mexicano.

“Esto estaba apretando mi cerebro y por eso la operación fue tan urgente. Fue un muy buen trabajo de los doctores”.

Raúl Jiménez asegura estar listo para unirse a los Wolves tras su milagrosa recuperación luego de sufrir el trauma que lo dejó fuera por bastante tiempo.

