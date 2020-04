Raúl Jiménez se siente en deuda con el Atlético de Madrid

Raúl Jiménez, delantero mexicano del Wolverhampton, se ha convertido en la figura estelar del conjunto inglés en la Premier League, sin embargo, el goleador azteca reconoció que también le hubiera gustado mostrar este nivel con el Atlético de Madrid.

A través de una videocharla por Instagram con el luchador de la AAA y de la WWE, “Sin Cara”, Raúl Jiménez dio a conocer que le hubiera gustado vivir una situación diferente con el Atlético de Madrid en LaLiga española, así como durante su paso por el Benfica de Portugal.

"No me sentí triste. Creo que todos los cambios han sido para bien. Me hubiera gustado hacer más en el Atlético de Madrid", reveló el delantero surgido de las fuerzas básicas de las Águilas del América.