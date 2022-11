Raúl Jiménez reporta con la Selección Mexicana en Girona rumbo a Qatar 2022

Después de pasar unos días con sus compañeros y con los Wolves, Raúl Jiménez arribó a Girona para reportar con la Selección Mexicana y ponerse a las órdenes de Tata Martino, de cara al Mundial de Qatar 2022.

Según el colaborador de RÉCORD Rubén Rodríguez, quien compartió el momento exacto en el que Lobo Mexicano se une a sus compañeros del Tricolor en el hotel de concentración para pelear hasta el último momento su lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Cabe recordar que el DT interino de los Wolves, Steve Davies, comentó que vio bien a Raúl Jiménez. “Hizo los uno a uno, así que hablé con él. Dijo el doctor que está progresando y es bueno verlo moverse bien. Se ve bien este momento”.

Mientras que el propio delantero del cuadro Azteca dijo que, si él no se sentía bien, él mismo se haría a un lado y solo apoyaría a la Selección Mexicana durante los encuentros, pero que esperará hasta el final para ver si puede asistir al Mundial.

“Sí, lo he pensado (perderse la Copa del Mundo). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo. Si no me siento bien, me hago a un lado. Si no me siento en condiciones, hasta aquí llegué, y desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré”, dijo Raúl para ESPN.

Para la Selección Mexicana y Gerardo Martino se acaban las opciones si es que quieren tener a Raúl Jiménez dentro de la convocatoria para el Mundial, pues su lesión con el Wolverhampton se ha agravado con el tiempo.

Cuando inició la temporada en la Premier League, el delantero mexicano no pudo estar por una doble lesión en pretemporada, pero luego de superarla, volvió a recaer de un padecimiento en la ingle que le ha impedido disputar minutos oficiales.

Su equipo incluso se encuentra en los puestos de descenso en la liga, debido a que no han contado con un delantero fijo de garantías, teniendo que contratar a Diego Costa desde Brasil, quien se hizo expulsar y ahora estará fuera tres partidos por su agresión.

