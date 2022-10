Raúl Jiménez llega a México para intentar recuperarse antes del Mundial

La Selección Mexicana ha sufrido bajas sensibles de cara a lo que será el Mundial Qatar 2022, una de estas fue la del delantero Raúl Jiménez, quien espera recuperarse antes de que comience el torneo y poder completar la lista de 26 convocados.

En un principio se creía que la magnitud del daño en su ingle era algo de rápida recuperación, pero hasta el momento no se vislumbra que pueda ir de manera clara, pues ni el propio jugador transmite la confianza de que vaya a suceder.

Otros como él se han perdido un Mundial solo a meses de poder entrar en la convocatoria y ser fijos en el plantel, como le pasó a Luis Montes a solo unos meses de Brasil 2014, pues en un juego ante Ecuador se rompió un hueso y no tuvo oportunidad de ir.

A este caso también se les suma lo de Claudio Suárez, quien en el Mundial de Corea-Japón 2002 no pudo ir debido a una fractura de peroné, y aunque logró recuperarse, el mejor central de aquel momento no fue convocado.

Raúl Jiménez llega a tratar su lesión

Jiménez no sabe si logrará recuperarse

Con el Mundial en mente, el delantero mexicano pidió a su equipo la oportunidad de ir al Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Tri para recuperarse y alcanzar a entrar a la lista de jugadores que irán a Girona por los últimos dos amistosos.

Este viernes arribó al país y estará en ese sitio para que los médicos de la Selección supervisen su recuperación, y así saber si llegará a formar parte de la lista de 26 convocados o alguien más tomará su lugar de último momento.

Te puede interesar: Raúl Jiménez asegura que su cráneo no está completamente soldado

Jiménez y su fractura en el cráneo

Jiménez dice no estar al cien

Luego del grave golpe que lo alejó de las canchas por 7 meses, el delantero aclaró a los medios que no está del todo bien, y que su cráneo "aún no está soldado", ya que hay una parte que todavía no cicatriza la herida que le quedó.

Todo esto podría ser una complicación, pero afirma que los médicos le sugirieron que usara la banda en la cabeza que lleva actualmente, pues le sirve para marginar un poco del impacto que provocan los balones y otros pequeños impactos en la cabeza de Raúl Jiménez.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram