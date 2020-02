Raúl Jiménez es recibido como ídolo en una escuela de Inglaterra (VIDEO)

El delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, se ha convertido en todo un ejemplo a seguir en Inglaterra, no sólo por sus actuaciones dentro de la cancha sino también fuera de ella, ya que a través de redes sociales circula un video en donde se puede ver a Raúl llegar a un salón de clases, en donde es recibido por decenas de alumnos con gran ilusión mientras cantaban “Sí señor”, la canción que los hinchas del Wolves le dedicaron.

Raúl Jiménez se ha convertido en ídolo

Los niños recibieron como héroe a Jiménez

“Sí señor, pass the ball to Raul and he will score“, dice la canción que los aficionados le cantan en los estadios, tomando en cuenta el ídolo que se ha convertido en su paso por el futbol de Inglaterra.

Durante la presentación de #ProtegeALaManada por parte de los @WolvesEspanol, se ve un video donde niños le cantan a @Raul_Jimenez9 el "¡Sí, señor!". ¡Cómo lo quieren!



�� @JonaCollazo pic.twitter.com/NHmbBTeXGO — César Juárez (@cesar_juarez_c) February 4, 2020

Raúl Jiménez se ha convertido en el máximo anotador en la Premier League en toda la historia de los Wolves, con lo cual se ha ganado el cariño y el respeto de todos los aficionados, ya que es recibido como ídolo a cualquier parte donde va, tomando en cuenta que apenas es su segunda campaña en la liga inglesa.

Raúl es el máximo anotador en la historia de los Wolves

Hace unos días se dio a conocer que el canterano americanista sería uno de los líderes de la campaña ‘Protege a la Manada‘, que tiene como objetivo proteger al lobo mexicano, que está en peligro de extinción. Jiménez junto a otras personas estarán visitando varios lugares y presentarán videos para hacer conciencia de la importancia de esta especie.

Raúl Jiménez es recibido como ídolo en una escuela de Inglaterra

Hasta el momento, Raúl Jiménez lleva 20 goles y nueve asistencias en 38 partidos disputados en la temporada. Es el goleador del Wolves tanto en la Premier, como en la Europa League, donde calificaron a los 16avos de Final, en donde se medirán al Espanyol.

Raúl Jiménez busca incrementar su racha goleadora

