Raúl Jiménez asegura que su cráneo no está completamente soldado

El delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, señaló que su lesión en la cabeza aún no cierra al cien por ciento, por lo que sigue utilizando la banda de protección ortopédica en la cabeza como medida de seguridad.

Durante una entrevista para “En primera persona” de Star+, el atacante de los Wolves señaló que la fractura en la cabeza que recibió tras un cabezazo con David Luiz, aún no ha soldado al cien por ciento.

“Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado”, dijo el mexicano Raúl Jimenez.

Raúl Jiménez sobre su lesión

Raúl Jiménez asegura que su cráneo no está completamente soldado

“Es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos”, comentó el jugador de la Selección Mexicana.

En la charla, Jiménez también recordó su recuperación después del golpe y reconoció que el momento en el que sintió temor fue cuando le dijeron que empezaría a realizar trabajos con la cabeza y balón.

“La primera vez que me dijeron que me darían balones para cabecear fui con miedo de ver qué pasa y al ver que no pasaba nada ya fue normal. Entrar al campo, ir sin miedo e incluso sigo yendo a la misma zona de primer poste, la zona donde fue el accidente”, expuso.

Te puede interesar: Raúl Jiménez se lesiona en el calentamiento; ¿se perderá el Mundial?

David Luiz estuvo al pendiente de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez asegura que su cráneo no está completamente soldado

Además, contó que, pese a que la afición lo recuerda como villano, desde el primer momento David Luiz se preocupó por él y le estuvo mandando mensajes para seguir de cerca su recuperación.

“Desde que estaba en el hospital ya tenía mensajes suyos preguntándome cómo estaba, que estaba apenado y le dije que no pasaba nada, que era una jugada futbolera. Después ellos vinieron a jugar, salió expulsado, yo estaba en el palco y fue a saludarme”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.