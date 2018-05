Raúl Jiménez asegura que le hubiera gustado jugar más en el Atlético de Madrid.|

El delantero mexicano Raúl Jiménez de 26 años de edad, surgido de las fuerzas básicas del América, ha reconocido que su pase por el equipo de la capital de España ha sido un aprendizaje y que le hubiera gustado de igual manera poder jugar más en el Atlético de Madrid.

El canterano americanista Raúl Jiménez, dio el salto al balompié eruopeo en la campaña 2014-2015 para convertirse en refuerzo del Atlético de Madrid, equipo con el que habría firmado un contrato por seis años.

El atacante de la Selección Mexicana de futbol reconoció que el apoyo que recibió por el estratega Diego “El Cholo” Simeone fue muy importante para forjar su carrera en el viejo continente.

"No lo pasé mal. Lo tomo como un año de mucho aprendizaje, para conocer el futbol de Europa. Me hubiera gustado jugar más y que fuera diferente, pero lo tomo como un aprendizaje, como algo que me ayudó mucho con el Cholo, que es un gran entrenador", expresó.

De igual manera el mexicano Raúl Jiménez manifestó que la exigencia en el futbol europeo es muy distinta la manera que se trabaja como profesional, ya que en Europa se debe trabajar 24/7 en el aspecto del futbolista.

"Todo el mundo cree que es llegar y vas a jugar, pero tienes que trabajar, darlo todo. Hay jugadores de gran calidad que quieren lo mismo que tú. Nadie te regala, es sobre tu trabajo, tu esfuerzo".

"No solo es ir a trabajar y te vas a tu casa. Entrenas, haces algún trabajo extra antes o después, tu alimentación tienes que cuidarla siempre. No es entrenar hora y media, dos horas, es un trabajo 24/7".