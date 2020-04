Raúl Jimenez TIENE el NIVEL de Benzema: Iván Zamorano.

El ex goleador chileno del Real Madrid, Iván Zamorano de manera reciente elogió el nivel que ha demostrado el mexicano Raúl Jiménez en su paso por el cuadro inglés del Wolverhampton, además de desvivirse en varios helogios para el canterano americanista; de igual manera aseguró que el futbolista de 28 años de edad tiene el nivel al de Karim Benzema.

Para el chileno Iván Zamorano el atacante Raúl Alonoso Jiménez se ha quedado a un nivel muy superior para jugar con los Wolves, sin menospreciar al cuadro de la Premier League; si aseguró que tiene la calidad para aspirar a jugar Champions League y vestir la camisa del Real Madrid.

"Para mí el Wolverhampton le quedó chico, la mejor opción para Raúl es seguir progresando; ahí solo puede aspirar a la Europa League. Tiene que pensar en jugar la Champions, en ser un goleador mundial, potenciarse a nivel profesional y jugar en un equipo como el Real Madrid", comentó en un podcast de TUDN el chileno Zamorano.

Jiménez puede jugar en el Real Madrid: Zamorano

Además el chileno dijo que el mexicano de los Wolves, Raúl Jiménez, no tiene nada que envidiar futbolísticamente al galo del Real Madrid, Karim Benzema.

"Hoy, si yo fuera Raúl, no lo pensaría dos veces. Karim Benzema es un gran jugador, pero Jiménez no tiene nada que envidiarle; es más, el Manchester United no tiene un nueve, ahí está, conoce la liga y el equipo necesita un número nueve”, culminó.

Y es que tras el paron que se ha generado por el coronavirus, se ha comenzado a especular que Zidane aprovó como fichaje para el Real Madrid al goleador Raúl Jiménez y si bien de momento son rumores, es un hecho que el nivel mostrado por el futbolista de 28 años de edad a comenzado a llamar la atención de algunos clubes en el Viejo Continente.