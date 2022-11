Raúl Jiménez: "Si no estoy al 100, me hago a un lado"

Para la Selección Mexicana y Gerardo Martino se acaban las opciones si es que quieren tener a Raúl Jiménez dentro de la convocatoria para el Mundial, pues su lesión con el Wolverhampton se ha agravado con el tiempo, impidiendo que se sepa con certeza si llegará o no.

Cuando inició la temporada en la Premier League, el delantero mexicano no pudo estar por una doble lesión en pretemporada, pero luego de superarla, volvió a recaer de un padecimiento en la ingle que le ha impedido disputar minutos oficiales.

Su equipo incluso se encuentra en los puestos de descenso en la liga, debido a que no han contado con un delantero fijo de garantías, teniendo que contratar a Diego Costa desde Brasil, quien se hizo expulsar y ahora estará fuera tres partidos por su agresión.

Pero para el Tri también es difícil, ya que tenían en él puestas sus esperanzas para ser la estrella del equipo nuevamente, luego de que en el 2018 ya hubiera tomado la titularidad, y en La Verdad Noticias te contamos lo que dijo sobre su posible caída de la convocatoria.

Lesión de Raúl Jiménez será evaluada

La lesión de Jiménez no sana

De acuerdo a lo dicho por el artillero mexicano en una entrevista con ESPN, el entrenador le dijo que evaluarán hasta el 14 de noviembre, fecha límite para mandar la convocatoria a la FIFA, si es que podrá recuperarse o no, admitiendo que si no puede, no forzará nada.

"Si para el 14 de Noviembre siento que no estoy al 100, me hago a un lado de la convocatoria. A como he ido evolucionando siento que puedo, el Tata me dijo que me aguantará hasta el último día".

El delantero mexicano está en duda, junto a su compañero 'Tecatito' Corona para llegar a Qatar, siendo decisión del cuerpo técnico el llevarlos o no.

Descartados del Tri para Qatar

El Tri tiene que elegir a sus 26 convocados

Martino se debe apresurar para tomar su decisión con respecto a los que se bajarán del avión para Qatar 2022, y de acuerdo a lo que se ha filtrado a los medios, ya se sabe de cuatro descartados del Tri para el Mundial que se juega este mes.

Raúl Jiménez sería uno de ellos, debido a su lesión, junto a Corona, mientras que Lainez y Jesús Angulo también se bajan de la convocatoria, faltando solo un nombre más para completar a los 26 convocados por la Selección Mexicana para competir por la Copa del Mundo.

