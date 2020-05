Raúl Jiménez SUENA para la Juventus ¿Jugará con Cristiano Ronaldo?

El nombre del atacante mexicano Raúl Alonso Jiménez se ha vuelto tendencia en las últimas horas primero por la situación en la que el analista de TV Azteca, Luis García criticó el nivel que tiene el ariete de los Wolves no es para jugar en los grandes de Europa y ahora porque supuestamente la Juventus estaría pensando en su fichaje para jugar en la siguiente temporada de la Serie A junto a Cristiano Ronaldo.

Y es que de acuerdo al diario británico ‘The Thimes’, el futbolista mexicano Raúl Jiménez de 29 años de edad, se encuentra en planes del cuadro italiano de la Juventus, buscando al goleador de los Wolves como un posible reemplazo del atacante argentino Gonzalo Higuaín.

Suena Jiménez para la Juventus.

Raúl Jiménez en la mira de la Juventus de Cristiano Ronaldo

Los casi 30 goles conseguidos por el futbolista azteca de 29 años en todas la competencias con el cuadro inglés del Wolverhampton, han impresionado de gran manera al equipo de la Serie A, quienes ya habrían iniciado conversaciones con la gente cercana a Raúl Jiménez para que en el siguiente mercado de fichajes pueda incorporarse al equipo de Turín y hacer dupla con el lusitano Cristiano Ronaldo.

Raúl Jiménez.

Ahora no solamente el Manchester United es el único en la puja por el futbolista azteca, se una la Juventus al interés del ariete de los Wolves. Se ha sabido que el conjunto de la Premier League no vería con malos ojos el vender a una de sus máximas figuras de la actualidad, pero no será cosa fácil para quien quiera contar con el goleador Raúl Jiménez; ya que el equipo del Wolverhampton no lo vendería por menos de 42 millones de euros que invirtieron por el canterano del América por su pase del Benfica.

De momento solamente son rumores sobre el interés de la Juventus por Raúl Jiménez, pero el hecho de que estos coloquen al atacante azteca en los clubes grandes del Viejo Continente, es porque el delantero azteca se encuentra haciendo bien las cosas con el Wolverhampton.