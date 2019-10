Raúl Arias vicepresidente deportivo de Veracruz aseguró que si enfrentarán a Tigres| Edwin Bazan

Tras las palabras de Álvaro Ortíz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, quien afirmó que los jugadores de Veracruz no se presentarán al duelo contra Tigres, fue el vicepresidente deportivo de los Tiburones, Raúl Arias, quien afirmó que sí jugarán.

El directivo jarocho desmintió los rumores sobre el caso Veracruz, donde aseguran que utileros se quedaban a dormir en el Luis Pirata Fuente, y afirmó que todo eso es amarillismo.

Habrá partido si o si

"Se dice que hay una hermandad para dejar de jugar, vamos a ver. Si no se juegan hoy, ya es una señal grave. Por la disposición y entrega de los muchachos, yo estoy seguro que vamos a jugar mañana", dijo Arias.

“(¿Utileros viviendo en el estadio?) No hay nadie, no sé, es amarillismo eso para mi no tiene sentido y no es cierto", añadió el vicepresidente del Veracruz.

El defensa de los escualos publicó en sus redes sociales.

Por su parte los jugadores decidieron unirse y a través de un hashtag piden solidaridad al resto de los equipos.

Los elementos de los Tiburones Rojos utilizaron una fotografía grupal en el vestidor y con el #HoyPorMiMañanaPorti pidieron ayuda a sus compañeros de profesión. Futbolistas como Carlos Salcido, Ángel Reyna, Daniel Villalva y Abraham González, compartieron en sus cuentas oficiales de Twitter dicha 'campaña'.

Desde Jalisco el mediocampista manda aliento al cuadro jarocho.

Ante la situación, algunos jugadores como Isaac Brizuela mostraron su apoyo a la plantilla jarocha y aseguró que es tiempo de mostrar la unión entre equipos y compañeros de trabajo. En conferencia de prensa, el mediocampista de las Chivas se pronunció a favor de que los partidos de la Liga MX paren hasta que se resuelva el conflicto que envuelve al club de Puerto.

