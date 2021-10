La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se ha convertido en una de las más famosas, no sólo del fútbol, sino de la cultura popular en general, por lo que incluso los fans los han enfrentado en todo tipo de situaciones, también en la música, prueba de esto es el rap de Messi vs CR7, donde los futbolistas se dan con todo.

En redes sociales existen varios enfrentamientos de ‘épicas batallas de rap’ entre famosas figuras, ya sea del cine, la televisión o los deportes, siendo el bicho y la pulga los rivales que se enfrentaron en un tema y se viralizó en redes sociales desde su lanzamiento, incluso teniendo varias versiones con diferentes letras.

Ahora en La Verdad Noticias te compartiremos la versión más popular del enfrentamiento de Messi vs CR7, donde incluso se define quién es el mejor jugador del mundo y cuál de los dos cracks del fútbol se queda con el primer puesto, tanto en la cancha como en el rap.

Letra de el rap de Messi vs CR7

Conoce la letra de este explosivo encuentro

A continuación te compartiremos la letra de la canción de rap de Messi contra CR7, la cual tiene una gran cantidad de ataques que incluyen ámbitos de la vida profesional y personal de ambos, algo que se acostumbra en las batallas de rap, por lo que puedes esperar reconocer datos de las estadísticas de Messi vs CR7 a lo largo del tema.

Bienvenidos a La Batalla Definitiva

Esta noche...

LIONEL MESSI

VS

CRISTIANO RONALDO

Es el marketing, ¿Se entiende?

El que nos hizo rivales

No me comparen con el enano que no hace goles si no es de penales

Mira mi cara, mira mi pelo, mis dientes, mi estilo, mi voz.

Tu no tienes nada de esto

Ni las piernas, ni la mano de dios

Ya quisieras tener mi porge y todo lo mío

Cómo va a ser el mejor del mundo jugador con pecho frío.

Sin Xavi, Iniesta, y el Barça no puedes vencer

Saludos por allá abajo y besos a tu mujer

Y admito que Ronaldo también tiene talento

El de Brasil ¿viste?, no este homo encubierto

Los lindos no juegan al fútbol, la pelota para los fieros

Que patee con las dos piernas, ¿Si sabe a qué me refiero?

Seguro sos un negro envioso vos ¿CUÁNTAS COPAS TENES?

Cristiano tratá de jugar sin llorar, ¡No Podes!.

Yo cuando tuve una clase de golpes

Vos ni un mínimo rose

Es novedad que otro del Real salga del closet

La Roba Ronaldo se viene la contra se cruza la pulga poco le importa,

La mata no para ahora se viene de cara

Se mete en el área y su tiro prepara...

Y MESSI la quita y arranca ese tío

Lio arma un lío, ¡Ronaldo Es Trolazo!

Sigue MESSI Y GOLAZO... GOOOOOOL!

Me gustaría verte hacer ese gol en una final

Pero no podes con tanta presión y te largas a vomitar

Es que el Asperger te tiene tan mal

Que no tienes cabeza para cabecear

Y meterla, para meterla, para pensar

Verte perder contra Alemania fue algo hermoso

Verte perder contra Chile (naa) vergonzoso

Yo seré el primero que levante la copa del mundo

Es mi época y estás destinado a ser segundo

Otro lindo que solo tira libres es un deja bu!

Hijos in vitro, Ricky Martin, Elton Jhon y ahora tu?

Para perder finales hay que jugarlas

Pero qué vas a saber vos de eso, a vos solo te queda tuitearlas

Hashtag lo de mi novia con la roca fue un mito

Se árbitro, boludo, si te gusta tanto tocar el pito

No te esfuerces, no hay premios para el jugador más sexy

Existen muchos Ronaldos

¡PERO UN SOLO MESSI!

¿Quién tiene más títulos Messi o CR7?

Por algo Messi es considerado el mejor del mundo

Desde balones de oro, botas de oro y copas de La champions league, los astros del fútbol se disputan varias competencias, donde para fortuna de Messi, él es quien tiene más títulos, acumulando un total de 36 preseas, mientras que Cristiano Ronaldo sólo tiene 34, aunque está muy cerca de superarlo.

Tras el cambio de equipo de ambos jugadores, los roles podrían cambiar, pues mientras Messi abandonó su hogar de 20 años el FC Barcelona para mudarse al PSG, CR7 dejó atrás a la Juventus para regresar a su antiguo equipo Manchester United, algo que aumentó su popularidad a niveles inimaginables.

¿Cuántos goles tiene Messi vs CR7?

Messi tiene más goles que el bicho actualmente

A pesar de que Leo Messi es considerado como el mejor jugador del mundo, esto no significa que Ronaldo no sea bueno, pues mientras Leo tiene un total de 751 goles anotados en 934 partidos profesionales, y con sus 298 asistencias tiene en su haber 1,049 goles.

Mientras tanto la biografía de Cristiano Ronaldo tiene un total de 789 goles, aunque en asistencias si es superado por Messi, pues sólo cuenta con 186, lo que lo deja con 975 goles en 1,078 partidos, algo que por supuesto se menciona en el rap de Messi vs CR7 que te presentamos.

