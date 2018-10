Ramos recibe golpe involuntario en la cara y se desquita con dos pelotazos (VIDEO)

El Real Madrid no atraviesa un buen momento en la Temporada 2018-19 y previo al partido de la Champions League contra el Viktoria Plzen, todo parece indicar que la tensión va incrementándose dentro del plantel merengue.

Durante la práctica de este lunes, Sergio Ramos fue protagonista de un incidente con su compañero Sergio Reguilón, a quien le propició dos pelotazos después de un choque accidental.

El muchacho del conjunto blanco se aventó hacia donde se encontraba Sergio Ramos, quien no miraba a Reguilón, ocasionando un golpe involuntario en la cara del capitán merengue; inmediatamente como reacción del zaguero español, agarró la pelota y lo pateó hacia donde estaba el canterano blanco. Desplazándose hacia otra zona, de nueva cuenta el seleccionado español impactó una pelota con dirección hacia su compañero.

Terminó disculpándose

Tiempo después, por medio de redes sociales, Sergio Ramos ofreció disculpas a Reguilón, quien también aclaró que el asunto estaba arreglado, afirmando que siempre se encontraba con el club y su capitán.

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! Carpetazo y a por el partido de mañana. #HalaMadrid", publicó Ramos en su perfil de Twitter.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! ��������

Carpetazo �� y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 de octubre de 2018

A lo que Reguilón contestó que "Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!"

Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana! ���� https://t.co/Nddgmwd7ob — Sergio Reguilón (@sergio_regui) 22 de octubre de 2018