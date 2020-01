Rafael Nadal se sorprende que a su edad siga cosechando éxitos

Uno de las tenistas más importantes de la historia es el español Rafael Nadal que a sus 33 años argumentó que tiene todas las ganas de participar en un Australian Open la cual sería su número 15 en su carrera, pues solo tiene tan solo uno en su vitrina que lo logró conseguir en el 2009, ahora buscará ese título con el que iniciará su debut en esta edición ante el boliviano Hugo Dellien.

"No es que haya un secreto. No puedo decir que haya tenido mucha suerte con las lesiones. Todo es un tema de pasión, de amar lo que uno hace y de intentar ser positivo en los momentos duros. Mucha gente decía que por mi tipo de juego mi carrera iba a ser un poco más corta pero aquí estamos. Incluso para mí es una sorpresa estar donde estoy a mi edad", mencionó el atleta frente a los medios de comunicación.

Rafael Nadal quiere su segundo Australian Open

El tenista español Rafael Nadal

También mencionó que a sus 33 años nada lo detiene, pues trabaja mucho en lo físico, la buena alimentación, dormir bien y todas las bases para nunca abandonar una competición.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

"Espero sentirme bien pero no lo sé. Estoy entrenando más o menos bien. Espero estar listo para el martes", señaló.

El tenista participará en el Australian Open

Te puede interesar: Karis la Momia Jr. le da miedo utilizar el nombre de su papá “La Parka”

Cabe mencionar que varios protectores de animales estuvieron en contra de la competición por los incendios que están ocurriendo en el país, por lo que se evitó preguntarle, ya que en redes sociales ha apoyado en mandar dinero para los damnificados.

"Yo no me quejo porque sólo soy un jugador más. Lo único que puedo hacer es llegar a la oficina del director del torneo y preguntar. Y su respuesta me convenció porque me dijo que tienen especialistas analizando las condiciones del aire cada cuatro minutos. Yo también estuve entrenando los días de las quejas de algunos jugadores", sentenció Nadal.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana