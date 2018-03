Rafael Nadal se convierte en el número 1 en el mundo

El español Rafael Nadal se convirtió en el número uno, luego de que Roger Federer perdiera contra el australiano Tahanasi Kokkonakis, número 175 en el mundo.

Feder salió de la cancha del Crandon Park en Miami con la cara desencajada, luego de terminar derrotado y sin poder creer que el marcador tenía estas calificaciones: 3-6, 6-3 y 7-6 (4) a las 02:21 horas; por su parte Kokkinakis se tomó la cabeza sorprendido al saberse que venció al rey.

Según El Clarín, esta derrota de Feder posiciona a Rafa Nadal en la primera posición el ranking mundial de la ATP, pese a no haber competido por estar lesionado.

Roger, al perder hoy, se quedó sin 990 puntos, superiores a los que perdió el español al no competir.

Este lunes, al ser actualizados los marcadores, Nadal tendrá 8770 puntos y Federer 8670 puntos, lo que hace los dos mejores del mundo en primer y segundo lugar respectivamente.

Por otro lado y tras la derrota, Federer anunció que se sentía mal y que por ello tomará un descanso; sin embargo seguirá entrenando para las siguientes competencias.

'Tomaré un descanso, y al volver a entrenar daré el cien por cien', como lo anunció en 2017.

Sin embargo, se dijo abrumado por las 'malas decisiones' que había tomado en el partido.

'No me sentía bien, mis movimientos no estaban funcionando para nada y sentí que el tercer set podía ser muy complicado. Cada vez que me sentía con opciones pasaba algo malo, o tomaba una mala decisión, o él la tomaba bien, quién sabe. Estaba pagando el precio de las oportunidades que perdí', señaló a la prensa tras su derrota.