Rafael Nadal revela la “cruda realidad” de su estado físico

El tenista español Rafael Nadal desveló, tras su derrota en los octavos de Roma ante el canadiense Denis Shapovalov (1-6, 7-5 y 6-2), que si no toma “ningún” antinflamatorio iría “cojo”, además de puntualizar que no está lesionado, sino que es un “jugador que vive con una lesión”.

De acuerdo con información de Azteca Deportes, la lesión crónica que sufre Nadal en su pie izquierdo, conocida como Síndrome de Müller-Weiss, le ha dejado fuera de uno de sus torneos predilectos, el de Roma.

Rafael Nadal volvió a jugar al nivel que tenía antes de la lesión en sus costillas, que le ha apartado casi dos meses de las pistas, y doblegó a su rival en el primer set con un contundente 6-1, pero el pie le impidió mantener el ritmo.

Rafa Nadal habla de su estado físico

A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas.

A tratar de hacerlo de la mejor manera posible ����



Nos vemos en Madrid �� pic.twitter.com/tiD5m6lWle — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 26, 2022

“Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de antinflamatorios porque si no, no puedo entrenar”, aseguró en rueda de prensa.

“Si no tomo ningún antinflamatorio voy cojo. Seguiré así hasta que aguante el tema y que mi cabeza diga basta”, añadió. Además, puntualizó que no es que esté lesionado en este momento, sino que vive con una lesión.

“No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión, está ahí y mi día a día es complicado. Lo intento, pero es difícil para mí. Muchos días no puedo entrenar bien, hoy en la mitad del segundo set me ha aparecido”.

Nada asegura estar dolido

Dolido por quedarse fuera de Roma antes de lo que le hubiera gustado, Nadal desveló que no sabe cómo estará en Roland Garros: “no se lo que pasará mañana, no se lo que pasará en dos semanas”.

Sin embargo, aunque lo que el tenista español sí sabe es que podrá contar con su equipo médico en la capital francesa, a lo que aseguró “eso me ayudará".

