Rafael Nadal está en los octavos del US Open

Rafael Nadal está en octavos del US Open

El español Rafael Nadal, aseguró hoy su pase a octavos de final del Abierto de Estados Unidos de tenis (US Open) después de sacar adelante un partido que se complicó más de lo previsto para lograr la victoria ante el ruso Karen Khachanov.

"A nivel interno y personal, me da más satisfacción esta victoria que la del otro día con Pospisil. He tenido que buscar otras soluciones y superarme a nivel mental, resistir momentos que no eran agradables en la pista", afirmó Nadal ante los medios.