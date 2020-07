Rafael Nadal confirma asistencia al Masters de Madrid

A pesar de que en días pasados se negó rotundamente a asistir al US Open y al Roland Garros, el tenista espàñol Rafael Nadal, confirmó este martes su participación en el Torneo Masters 1000 de Madrid, torneo que se llevará a cabo del 12 al 20 de septiembre con todas las medidas sanitarias que exigen las autoridades, así lo dio a conocer Feliciano López, director del certamen y amigo del tenista rankeado en la segunda posición de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Rafael Nadal

Rafael Nadal estará presente en el Madrid Open

"He hablado con mi amigo Rafael Nadal y me ha confirmado su participación en Madrid el próximo mes de septiembre! ¡Te esperamos como siempre con los brazos abiertos en la Caja Mágica!", escribió el director del Mutua Madrid Open en su cuenta de Twitter, con lo cual se trata del primer torneo que confirma la participación de Nadal, luego de que el tenis fue paralizado desde el mes de marzo por la pandemia del Coronavirus.

Rafael Nadal ha confirmado su participación

La gran incógnita ahora mismo es si se disputará el US Open, cuyo inicio está previsto para el 31 de agosto, mientras que Roland Garros comenzará el 27 de septiembre y planea disputarse con público en las gradas. Sin embargo, desde hace un par de semanas el propio Rafa Nadal declaró que no está dispuesto a participar en dichas competencias pues consideró que las condiciones de salud en los Estados Unidos no son las adecuadas.

Nadal sigue en duda para el US Open

Es oportuno resaltar que el tenista español ha conquistado el Masters 1000 de Madrid en cinco ocasiones: 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017. “Así es Feli. Nos vemos en septiembre en Madrid. Mientras tanto que todo vaya bien!", respondió Nadal en la misma red social. Nada ha confirmado sus asistencia al torneo madrileño, mismo que tendrá lugar justo después del Abierto de Estados Unidos y poco antes de que se dispute Roland Garros.