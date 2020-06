Rafa Nadal prefiere no asistir al US Open y al Roland Garros

El confinamiento tras la situación que se vive en la actualidad por la contingencia sanitaria del coronavirus, ha impedido que en estos momentos el tenista español Rafael Nadal estuviera peleando por su 13avo cetro de Roland Garros; quien se ha mostrado realista ante la posible reanudación de la actividad en el tenis, incluso, ha manifestado que de momento no iría al Abierto de Estados Unidos por cuestiones de seguridad.

"Si me preguntaran hoy si quiero viajar a Nueva York para jugar un torneo de tenis, les diría: no, no lo haré", dijo el número dos del mundo. "En un par de meses, no lo sé. Esperemos que sí. Tenemos que esperar probablemente hasta que tengamos más información sobre cómo evoluciona el virus, cómo va a ser la situación. Nueva York ha sido uno de los lugares más afectados por el virus”.

Durante una entrevista por videoconferencia, Rafael Nadal atendió a un grupo de periodistas donde habló de su participación en los próximos torneos como el US Open y Roland Garros, a los cuales aseguró no asistirá si las condiciones sanitarias no son las indicadas. "No es lo ideal. Ahora mismo no me gustaría ir a jugar un torneo de tenis a Nueva York. Pero no lo sé dentro de dos meses porque no sabemos si la situación va a mejorar.

Respecto al cambio de fecha del Roland Garros para disputarse en septiembre, refirió: "Honestamente, no hablo mucho con ellos. Supe 10 minutos antes de que lo hicieran oficial que movían el torneo a septiembre. Lo que sí les he dicho es que hablen con la ATP y los jugadores para trabajar juntos y que se pueda jugar. Si alguien toma decisiones por sí mismo es difícil cuadrar el calendario. Todo el mundo quiere organizar su torneo.