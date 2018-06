Rafa Márquez dice no arrepentirse del golpe a Jones en Mundial 2002

Rafael Márquez no está arrepentido del golpe que le dio a Cobi Jones durante el Mundial de Corea-Japón en el 2002 durante los octavos de final en el partido de México contra Estados Unidos. De esta forma afirmó que fue por desesperación y que nada hubiera sido diferente si no hubiera pasado.

"Mi acto de frustración no habría cambiado nunca el marcador si no hubiera sucedido y no me arrepiento. Aprendí de ello. No controlarme (a mí mismo) y no ser capaz de perder es parte de mi carácter", declaró el defensor de la Selección Mexicana en una entrevista para ESPN, en donde resaltó su inconformidad en las derrotas, y aún más contra un contrincante como Estados Unidos.

"Mi personalidad siempre ha sido muy demandante. No me gusta perder ni siquiera en las canicas. A nadie le gusta perder, especialmente contra tu máximo rival, como Estados Unidos lo era entonces. Fue una acción desafortunada", afirmó.

El defensa azteca recalcó que antes de este partido, hace más de quince años atrás, en el que México vivió una derrota de 0-2, la selección tricolor estaba consciente de lo que significaba enfrentar al país vecino, lo que se reflejó a inicios del partido.

"Creo que antes del juego, cuando sabíamos que íbamos a jugar contra Estados Unidos, interiormente nos dimos cuenta de la dificultad de enfrentar a un oponente incómodo. Obviamente, habíamos jugado partidos en los que era difícil vencer a Estados Unidos y ellos siempre han sido nuestro gran rival”.

"Desde el inicio, las cosas comenzaron a complicarse con ese gol (de Brian McBride). Después, el cambio repentino que hizo Javier Aguirre, al salir Ramón Morales por Luis Hernández, al minuto 28. Fue un sentimiento extraño. Más tarde, obviamente, todos conocemos la frustración que deje escapar casi al final del juego", finalizó Márquez.

