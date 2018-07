Radamel Falcao arremete contra el arbitraje

Colombia quedó eliminada del Mundial Rusia 2018, en la Fase de Octavos de Final luego de llevar el partido a los tiempos extras y la tanda de penales, donde Inglaterra superó a los colombianos. Pero para Radamel Falcao, existieron factores en el arbitraje que beneficiaron a la Selección de Inglaterra.

El delantero no se guardó lo que pensaba sobre el arbitraje a cargo del estadounidense Mark Geiger, ya que Radamel Falcao mencionó que hubo factores que beneficiaron a los jugadores de Inglaterra, entre una de estas el idioma.

"Que pongan un árbitro americano me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido... Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés... no sé... cierta parcialidad había seguro", dijo Falcao.

Además señaló que cada que había una jugada apretada, el silbante siempre prefirió marcarla a favor de la Selección de Inglaterra lo que el “Tigre” considera como vergonzoso para una justa mundialista.

"Fue claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra y esto es una vergüenza que pase en Octavos de Final", agregó Falcao.

Con el corazón roto pero orgulloso de todo lo que hicimos en este mundial. Orgulloso de este equipo, dejamos todo en la cancha por Colombia. Gracias a ustedes por el apoyo.

Orgulloso de ser colombiano. ���� https://t.co/NkFoJ2Jz9y — Radamel Falcao (@FALCAO) 3 de julio de 2018

Radamel Falcao se despide del Mundial Rusia 2018

Tras ser eliminados en la tanda de penales del Mundial Rusia 2018, con un marcador de 4-3 a favor de Inglaterra, Radamel Falcao señaló que que esta situación es dolorosa pero es parte del futbol.

"Duele mucho, pero es parte del futbol.”, señaló el Tigre.



Pero confesó que se iba tranquilo del Mundial Rusia 2018, porque sabe que lo dio todo en el terreno de juego, aunque se queda con la sensación de que los colombianos pudieron ganar el partido.

“De todas maneras te vas tranquilo, porque lo diste todo pero te queda el sinsabor de que podríamos haber ganado nosotros, de que la clasificación podría haber sido de Colombia", sentenció Radamel Falcao.

Mi primer gol en un mundial. �� pic.twitter.com/Z6iu0kV6T4 — Radamel Falcao (@FALCAO) 25 de junio de 2018